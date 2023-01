La muerte de tyre nichols debe galvanizar los esfuerzos para reformar la policía: abogado de la familia

Por Katharine Jackson y Ahmed Aboulenein

29 ene (Reuters) - El abogado que representa a la familia de Tyre Nichols, el hombre negro que fue golpeado mortalmente por agentes de policía de Memphis, pidió el domingo al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley de reforma policial, y dijo que la madre de Nichols esperaba que la tragedia pudiera conducir a un "bien mayor"

"Debería darnos vergüenza si no utilizamos su trágica muerte para que se apruebe por fin la Ley George Floyd de Justicia Policial", dijo Ben Crump en el programa "State of the Union" de la CNN.

Está previsto que los cinco agentes comparezcan el 17 de febrero a las 9.00 horas ante el juez James Jones, del tribunal penal del condado de Shelby, según consta en los registros judiciales.

Crump dijo que él y la familia de Nichols habían hablado con el presidente Joe Biden el viernes y le instaron a utilizar la muerte de Nichols para impulsar el apoyo a la aprobación de la ley.

La madre de Nichols afronta la muerte de su hijo creyendo que estaba destinado a cambiar el mundo, dijo Crump el domingo en el programa "This Week" de la cadena ABC.

"Ella cree en su corazón que Tyre fue enviado aquí para una misión y que va a haber un bien mayor que salga de esta tragedia".

La "George Floyd Justice in Policing Act" se presentó en 2021 después de que George Floyd muriera cuando un policía blanco de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos, desatando protestas en todo el mundo por la injusticia racial.

El proyecto de ley, que pretende poner fin a las tácticas agresivas de las fuerzas del orden, fue aprobado en 2021 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, pero se estancó en el Senado. El jueves, Biden pidió al Congreso que enviara la legislación a su mesa.

(Reportaje de Katharine Jackson y Ahmed Aboulenein; información adicional de David Lawder, edición de Ross Colvin y Nick Zieminski, Editado en español por Juana Casas)

Reuters