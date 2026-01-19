La muerte de Valentino conmueve al ámbito político y de la moda

La noticia de su partida provocó una ola de reacciones de figuras prominentes del ámbito político y de la moda, quienes reconocen su legado como maestro del estilo y la creatividad.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, expresó su profundo pesar al afirmar: "Con la desaparición de Valentino, Italia pierde un estilista de éxito, capaz de mirar más allá de las tendencias. El mundo de la moda le debe grandes intuiciones y espléndidas creaciones. Mi más sentido pésame a su familia y colaboradores".

La primera ministra, Giorgia Meloni, también se sumó al tributo, declarando en redes sociales: "Valentino, indiscutible maestro de estilo y eterno símbolo de la alta moda italiana. Hoy perdemos una leyenda, pero su legado seguirá inspirando generaciones. Gracias por todo".

Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, destacó que "Valentino Garavani representa una verdadera excelencia mundial. Su talento ha llevado el Made in Italy a las pasarelas internacionales, convirtiéndolo en un símbolo de estilo, creatividad y prestigio. Sentidas condolencias a su familia y todos sus colaboradores".

La familia Armani, a través de un comunicado, señaló que su "sorpresa por la pérdida de Valentino deja un espacio inmenso en el mundo de la moda". Giorgio Armani siempre tuvo un gran respeto hacia él, subrayando su maestría en la alta costura y su inigualable visión del arte de la moda.

Donatella Versace, reconocida estilista y amiga cercana, compartió su dolor en Instagram: "Hemos perdido a un verdadero maestro, siempre será recordado por su arte. Mis pensamientos están con Giancarlo, quien nunca se fue en todos estos años.

Valentino no será olvidado".

Carla Bruni, modelo y musa de Valentino, también rindió homenaje, comentando: "Estoy conmovida por la partida de este inmenso creador que dejará al mundo una gran belleza. Fue un gran honor conocerlo y desfilar para él. Mis pensamientos están con Giancarlo y toda la familia de Valentino. Que descanse en paz".

El diseñador falleció a los 93 años de edad en su residencia de Roma, acompañado de sus seres queridos y su legado perdurará gracias a que siempre se convirtió en inspiración de los nuevos estilistas apasionados de la moda.

Sus restos serán velados este miércoles y jueves, de 11 a 18 horas en Piazza Mignanelli, histórica sede de la maison y el funeral se llevará a cabo el viernes a las 11, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. (ANSA).