La mujer de Alex Saab, sobre su extradición: "Lo que más le molesta a EEUU es que él jamás se doblegará"

La esposa de Alex Saab, Camila Fabri de Saab, ha acusado al Gobierno estadounidense de violar "los derechos diplomáticos" de su marido, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha recalcado que "lo que más le molesta a Estados Unidos es que él jamás se doblegará".

Durante una marcha registrada en Caracas para protestar contra su extradición desde Cabo Verde, donde se encontraba detenido, la mujer de Saab ha denunciado además presuntas presiones por parte de altos cargos del archipiélago hacia varias de sus hijas.

"Quiero denunciar la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab por parte del Gobierno de Cabo Verde con la complicidad de Estados Unidos, el día 16 de octubre del 2021", ha lamentado.

Así, ha señalado que esto ocurrió "cobardemente", a la "espalda de los abogados y de nosotros". "Nos enteramos por medido de su hermana, que fue la única a la que se le permitió pasar un tiempo con él y visitarlo algunas veces", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que "fue a visitarlo y ya no estaban los guardias que siempre rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado". "Un guardia simplemente dijo que aceleraron la extradición. Así de sencillo fue como se comunicaron con nosotros", ha explicado Fabri de Saab.

A su vez, ha afirmado que la Embajada de Cabo Verde en Cuba impidió a sus hijas pequeñas visitar a Saab por considerarlas "personas non grata". "Hace unos días yo fui con mis hijas a Cuba y la Embajada de Cabo Verde le dijo a esas dos niñas, una de cuatro años y otra de 1 año y 9 meses, que nosotras éramos personas no gratas y no nos permitieron estar con su papá. Nos negaron cualquier derecho como se lo negaron a él", ha manifestado.

"Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo jamás se doblegará y nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida, y como él está secuestrado nosotros también. (...) Él tiene la fortaleza de la verdad y la inocencia", ha aseverado.

Saab partió hacia Estados Unidos a las 16.50 desde el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde. Washington acusa a Saab de blanquear 350 millones de dólares (295 millones de euros) para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense. Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento en una isla caboverdiana, país que ha aprobado su extradición a Estados Unidos.