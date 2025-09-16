La nariz de Josh Allen está bien, y los Bills respiran aliviados tras la respuesta de su defensiva

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, se refirió a sí mismo al actualizar el estado de su nariz hinchada y ensangrentada diciendo: "Podemos respirar, así que está bien", después de vencer cómodamente a los Jets de Nueva York.

La respuesta de Allen también podría aplicarse a un panorama más amplio de los Bills y a que su afición puede respirar aliviada tras la victoria del domingo 30-10.

No solo está bien el actual MVP de la NFL, sino que no tuvo que cargar con el peso del equipo, ya que el ataque terrestre liderado por James Cook fue responsable de los tres touchdowns.

Más alentador aún, una defensiva mermada por lesiones se recuperó de las dificultades del inicio de temporada contra Baltimore y contuvo a los Jets.

Apenas van dos semanas, pero los Bills (2-0) parecen un equipo con aspiraciones al Super Bowl, y aparentemente bien encaminados hacia su sexto título consecutivo de la División Este de la AFC.

Una semana después de lanzar para 251 yardas en el último cuarto y de remontar un déficit de 15 puntos en los últimos cuatro minutos contra los Ravens, Allen podría haber decidido no regresar después de que se dirigió a la banca con sangre brotando de su nariz cuando quedaban 90 segundos del primer cuarto. Se lesionó cuando empujaron su casco hacia abajo para detenerlo sin ganancia.

Cook lideró la ofensiva con 132 yardas por tierra —la segunda mayor cantidad de su carrera— y dos touchdowns, justificando su valor después de que decidió esperar una semana para firmar una extensión de tres años.

Y luego la defensiva de Buffalo respondió a los cuestionamientos tras ceder 40 puntos y 433 yardas, incluyendo 238 por tierra, ante Baltimore.

Los Jets quizá no sean tan poderosos como los Ravens, pero prometen con un ataque centrado en la carrera que sumó 394 yardas en la derrota 34-32 para iniciar la campaña ante Pittsburgh.

Nueva York tuvo 11 primeros intentos y sólo 154 yardas —la menor cantidad permitida por los Bills desde su final de temporada 2021 contra los mismos Jets.

Además, los Jets terminaron 0 de 11 en tercera oportunidad, marcando la segunda vez que los Bills no permiten una conversión de tercer down desde 1991.

La defensiva lo hizo a pesar de comenzar el juego sin el tackle titular Ed Oliver (tobillo izquierdo) y el esquinero titular Taron Johnson (cuádriceps), antes de perder al apoyador titular Matt Milano por una lesión en el pectoral en la segunda mitad.

Los Bills mantuvieron a los Jets bajo control con blitzes bien sincronizados y colapsando la bolsa de protección. Joey Bosa, que firmó en la temporada baja con el equipo, lideró el camino con una captura y dos balones sueltos forzados —uno recuperado por Buffalo.

Lo que funciona

La protección del balón. Los Bills aún no han cometido una pérdida de balón esta temporada.

Remontándonos a la temporada pasada, Buffalo ha perdido el balón solo una vez —una intercepción de Allen— en sus últimos 11 partidos, incluidos los playoffs.

Lo que necesita ayuda

Eficiencia en tercera oportunidad. Aunque Buffalo convirtió ambos intentos de cuarta oportunidad contra Nueva York, terminó cinco de 14 en tercera oportunidad y lleva 12 de 29 en dos juegos.

Lesiones

Matt Milano y Ed Oliver aparecieron en el reporte como no participantes en el recorrido del lunes, y su condición es incierta de cara al jueves.

Número clave

5 — la cantidad de inicios en los que Allen jugó al menos una mitad y falló en registrar un TD, ya fuera por carrera, pase o por recepción, incluidos los playoffs.

Siguientes pasos

Buffalo tiene marca de 9-0 en casa, incluidos los playoffs, desde la llegada de McDermott en 2017, y 13-1 en general en los últimos 14 enfrentamientos contra Miami.

___

