La NASA adelanta el regreso de cuatro astronautas desde la ISS

En un comunicado difundido a última hora del viernes, la NASA precisó que el desacoplamiento de la estación no ocurrirá antes de las 17.00 hora del Este (21.00 GMT) del miércoles, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables en la zona de amerizaje designada frente a la costa de California.

Será la primera vez en los 25 años de historia de la ISS que una misión se interrumpe debido a un incidente médico ocurrido en el espacio.

La agencia indicó que uno de sus astronautas presentó un problema de salud a comienzos de esta semana, aunque no brindó detalles adicionales sobre la naturaleza del episodio ni sobre la identidad del tripulante afectado, invocando razones de confidencialidad médica.

Funcionarios de la NASA señalaron que la situación es estable y que la decisión de adelantar el regreso responde a una medida de precaución, no a una evacuación de emergencia.

“Tras consultar con el jefe de salud y el oficial médico, el doctor JD Polk, y con el liderazgo de toda la agencia, llegué a la conclusión de que lo mejor para nuestros astronautas es que la misión Crew-11 regrese antes de lo previsto”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la sesión informativa.

Los tripulantes que regresarán a la Tierra la próxima semana son los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. El grupo, conocido como Crew-11, llegó a la estación espacial a comienzos de agosto y tenía previsto permanecer en el laboratorio orbital hasta finales de febrero.

El regreso se realizará a bordo de la misma cápsula SpaceX Dragon que los transportó a la ISS. Si el desacoplamiento se produce según lo programado el miércoles por la noche, el amerizaje en el Océano Pacífico se espera unas 11 horas después, alrededor de las 3.40 del jueves, hora del Este.

La NASA y SpaceX informarán más cerca del momento del retorno los detalles precisos sobre la hora y el lugar del amerizaje, indicó la agencia.

Tras la salida anticipada de Crew-11, la NASA afrontará varias semanas con un solo astronauta estadounidense a bordo de la ISS para supervisar los experimentos y las operaciones científicas de Estados Unidos: el ingeniero de vuelo Chris Williams, quien llegó a la estación el 27 de noviembre a bordo de una nave rusa Soyuz. Junto a él permanecerán los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Mikaev.

La próxima rotación de tripulación está prevista para mediados de febrero, aunque Isaacman señaló que la agencia evaluará si adelanta esa misión, conocida como Crew-12, en función de la evolución de la situación operativa y médica.

