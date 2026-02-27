La NASA agrega una nueva misión de prueba a su programa lunar antes del alunizaje de astronautas

Por Joey Roulette

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) -

La NASA ha añadido una nueva misión a su programa lunar Artemis, que consiste en una prueba de acoplamiento de una nave espacial en la órbita terrestre antes de llevar a sus primeros astronautas a la Luna en más de medio siglo, revisando así el esfuerzo lunar de Estados Unidos que se da bajo la presión competititiva de China.

La nueva misión Artemis, prevista para 2027, es uno de los muchos cambios en el programa lunar que la agencia espacial estadounidense anunció el viernes, mientras China se acerca a su propio objetivo de un aterrizaje tripulado en la Luna en 2030. Los expertos en seguridad estadounidenses advierten de que se necesitan más pruebas antes de que la NASA intente aterrizar con una tripulación en la Luna, lo que ahora está previsto en 2028 con el Artemis IV.

La NASA también canceló un proyecto para mejorar su cohete Space Launch System (SLS) y centrarse en aumentar la producción y la frecuencia de vuelo del cohete, que ha sido lenta en comparación con los más nuevos.

La medida afecta a un contrato de Boeing, por valor de aproximadamente US$2.000 millones, para construir una etapa superior más potente del SLS, cuyos planes actuales han sido cancelados.

SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, están desarrollando cada una un módulo lunar para astronautas para el programa, compitiendo por ser los primeros en lograr el alunizaje para la NASA. Boeing y Northrop Grumman construyen el SLS, que transporta la cápsula para astronautas Orion, fabricada por Lockheed Martin, que llevará a los astronautas a uno de los módulos lunares en el espacio antes de alunizar.

La nueva misión permite a la NASA practicar más antes de dar el paso más ambicioso de aterrizar en la Luna, que se había planeado desde hace tiempo para Artemis III. La agencia lanzó una prueba no tripulada del SLS y el Orion en 2022 y tiene como objetivo lanzar Artemis II en abril, llevando a cuatro astronautas alrededor de la Luna y de vuelta.

La misión Artemis III actualizada contará con la participación de Orion, con astronautas a bordo, que demostrará su capacidad para acoplarse con uno o ambos módulos lunares en órbita terrestre baja. El proceso es un momento crucial en el camino de la agencia hacia la Luna. (Reporte de Joey Roulette, edición en español de Javier López de Lérida)