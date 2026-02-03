La NASA aplaza el lanzamiento de misión lunar tras pruebas que revelaron fugas de combustible

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA dijo el martes que ahora aspira a un lanzamiento en marzo de su nuevo cohete lunar después de enfrentar exasperantes fugas de combustible durante una prueba crucial el día anterior.

La agencia espacial dijo en un comunicado que el retraso en el lanzamiento permitirá "a los equipos revisar los datos y llevar a cabo un segundo ensayo general" antes de la prueba de vuelo.

Las fugas —que recuerdan el debut retrasado del cohete hace tres años— surgieron apenas un par de horas después de la operación de carga de combustible, que tomó toda la jornada el lunes en el Centro Espacial Kennedy, y pusieron en duda cuán pronto podrían despegar los astronautas.

La NASA dijo que los cuatro astronautas asignados para el vuelo serán retirados de su cuarentena de casi dos semanas. La NASA agregó que volverán a entrar en cuarentena "aproximadamente dos semanas" antes de la próxima ventana de lanzamiento para el viaje alrededor de la Luna.

La agencia no dio indicaciones de un objetivo oficial de lanzamiento en marzo, diciendo que los equipos necesitan primero "revisar completamente los datos de la prueba, mitigar cada problema y volver a las pruebas". Antes del aplazamiento del martes, lo más pronto que la NASA podría haber lanzado al comandante Reid Wiseman y su tripulación a la Luna era a partir del domingo.

El lunes, los controladores de lanzamiento comenzaron a cargar el cohete de 322 pies (98 metros) con hidrógeno y oxígeno superfríos al mediodía. Más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) debían fluir hacia los tanques y permanecer a bordo durante varias horas, imitando las etapas finales de una cuenta regresiva real.

Pero el hidrógeno excesivo se acumuló rápidamente cerca de la base del cohete. La carga de hidrógeno se detuvo al menos dos veces mientras el equipo de lanzamiento se apresuraba a solucionar el problema utilizando técnicas desarrolladas durante la cuenta regresiva del Sistema de Lanzamiento Espacial en 2022. Ese primer vuelo de prueba estuvo plagado de fugas de hidrógeno antes de finalmente despegar sin tripulación.

La NASA también señaló en su comunicado que se incurrieron en retrasos en las operaciones de cierre durante la prueba, así como problemas recurrentes de pérdida de audio en las comunicaciones del equipo en tierra.

Los cuatro astronautas asignados a la misión —tres estadounidenses y un canadiense— monitorearon el ensayo general crítico desde casi 1.000 millas (1.600 kilómetros) de distancia en Houston, hogar del Centro Espacial Johnson.

La agencia espacial solo tiene unos pocos días en cualquier mes para lanzar el cohete, y el frío extremo ya había acortado la ventana de lanzamiento de febrero en dos días.

Con retraso debido a la ola de frío, los relojes de cuenta regresiva comenzaron a correr el sábado por la noche, dando a los controladores de lanzamiento la oportunidad de pasar por todos los movimientos y lidiar con cualquier problema persistente del cohete. Estaba previsto que los relojes se detuvieran medio minuto antes de llegar a cero, justo antes de la ignición del motor.

La misión de casi diez días enviará a los astronautas más allá de la Luna, alrededor del misterioso lado oscuro del satélite y luego directamente de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar el soporte vital de la cápsula y otros sistemas vitales. La tripulación no entrará en órbita lunar ni intentará alunizar.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue durante el programa Apollo de las décadas de 1960 y 1970. El nuevo programa Artemis apunta a una presencia lunar más sostenida, y la tripulación de Wiseman prepararía el escenario para futuros alunizajes por otros astronautas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.