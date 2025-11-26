La NASA confirma su contribución al rover europeo Rosalind Franklin, previsto para 2028

La NASA confirmó que contribuirá al rover marciano europeo Rosalind Franklin, cuyo lanzamiento está previsto para 2028 tras repetidos retrasos, informó el miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA).

El rover aspira a ser el primero en el planeta Marte capaz de perforar hasta dos metros bajo la superficie para buscar indicios de vida.

Sin embargo, la misión depende de varios elementos proporcionados por la NASA, agencia que el presidente estadounidense Donald Trump sometió a fuertes recortes presupuestarios desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, afirmó haber recibido "una carta de la administración de la NASA confirmando la contribución" de la agencia estadounidense a la misión.

"Es una buena noticia", afirmó Aschbacher al margen de la reunión del consejo ministerial de la ESA que se celebra esta semana en la ciudad alemana de Bremen.

La misión estaba originalmente prevista para ser lanzada en 2020, pero sufrió diversos contratiempos.

En 2022 fue suspendida después de que la ESA pusiera fin a su cooperación con Rusia —principal socio del proyecto— tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

La ESA recurrió entonces a Estados Unidos en busca de ayuda.

Aschbacher explicó que la NASA contribuirá en tres elementos de la misión: el lanzador, la unidad de calefacción por radioisótopos y el motor de frenado.

El motor de frenado ya había sido confirmado hace algún tiempo, pero los otros dos componentes suponen un alivio para la ESA.

La NASA también proporcionará "un instrumento para analizar rastros de posible vida en Marte", añadió Aschbacher.

El rover, que lleva el nombre de la científica británica Rosalind Franklin, tiene previsto descender en la superficie marciana en 2030.

