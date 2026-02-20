La NASA critica en un informe la gestión de Boeing en la fallida misión Starliner

Por Joey Roulette

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

La NASA publicó el jueves un informe exhaustivo sobre la fallida misión Starliner de Boeing, que mantuvo a dos astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional durante nueve meses.

En el documento se detallan fallos de comunicación y "comportamiento ‌poco profesional" mientras la agencia y su contratista habitual ‌luchaban por ⁠ponerse de acuerdo sobre cómo traer de vuelta a la tripulación a la Tierra de forma segura. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, criticó con dureza a Boeing y a los dirigentes de la agencia por su gestión de la misión Starliner durante una rueda de prensa coincidiendo con la publicación de un ​informe de ⁠300 páginas en el que ⁠se detallan los fallos técnicos y de supervisión que se produjeron durante la primera misión tripulada de la nave espacial, que concluyó el año pasado. "El Starliner tiene deficiencias de diseño ​e ingeniería que deben corregirse, pero el fallo más preocupante revelado por esta investigación no es el hardware", escribió Isaacman en una carta a los empleados de la NASA, que ‌publicó íntegramente en X.

"Es la toma de decisiones y el liderazgo lo que, si no se controlan, podrían ​crear una cultura incompatible con los vuelos espaciales tripulados", añadió, replicando las conclusiones ​de la sección "cultural y organizativa" del informe.

Los fallos técnicos del Starliner mantuvieron a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams en la Estación Espacial Internacional durante nueve meses en una misión de prueba de alto riesgo que inicialmente estaba prevista para durar aproximadamente una semana.

Según el informe, en la Tierra, los responsables de Boeing y la NASA mantuvieron tensas reuniones sobre la mejor manera de traer a la tripulación con "comportamientos poco profesionales" y discusiones acaloradas que contradecían las normas de la agencia sobre un debate técnico saludable y la gestión de situaciones de crisis.

El informe, completado en noviembre y que cita entrevistas con funcionarios ​anónimos de la NASA, afirma que "numerosos entrevistados mencionaron reuniones defensivas, poco saludables y polémicas durante los desacuerdos técnicos al principio de la misión".

"Hubo gritos en las reuniones. El ambiente era muy tenso y poco productivo", informó un funcionario. "Probablemente fue el entorno más desagradable en el que he ⁠estado", dijo otro.

"No había una vía clara para la resolución de conflictos entre los equipos. Eso provocó muchas relaciones y emociones tensas", dijo otro.

Boeing dijo en un comunicado que estaba "agradecido a la NASA por su exhaustiva investigación y por ‌la oportunidad de contribuir a ella". La empresa, añadió, ha avanzado en la resolución de los problemas técnicos del Starliner y ha realizado cambios organizativos.

"LES FALLAMOS".

Wilmore y Williams, ambos pilotos de pruebas y astronautas veteranos, despegaron como primera tripulación de pruebas del Starliner en junio de 2024. Cinco de los propulsores de maniobra de la nave espacial fallaron aproximadamente 24 horas después del despegue, cuando se acercaba a la ISS para un acoplamiento autónomo, lo que obligó a la tripulación a intervenir manualmente.

Los problemas con los propulsores fueron uno de los cuatro fallos técnicos principales que experimentó el Starliner durante la misión, lo que desencadenó meses de debate y pruebas en tierra mientras "Butch y Suni" permanecían en la ISS. Regresaron a la Tierra el año pasado en una nave de SpaceX después de que la NASA optara ‌por devolver el Starliner a la Tierra vacío.

"Los dos tienen mucha elegancia y son muy competentes. Y les fallamos. La agencia les falló", dijo a los periodistas el administrador asociado de ⁠la NASA, Amit Kshatriya.

Williams, ahora de 60 años, se retiró de la NASA en diciembre, tras acumular 608 días en el espacio en tres misiones a lo largo de ‌sus 27 años de carrera en la NASA. Wilmore, ahora de 63 años, se retiró en agosto tras pasar 25 años en la agencia, con 464 ⁠días en el espacio en tres misiones.

El informe también describe una "dinámica de colaboración frágil" entre la NASA y Boeing, en la ⁠que las preocupaciones de los funcionarios de la agencia de que Boeing pudiera abandonar el Programa de Tripulación Comercial de la NASA influyeron en la toma de decisiones de los funcionarios sobre cuestiones críticas de la misión.

"Esta reticencia a cuestionar las interpretaciones de Boeing y la falta de acción ante las preocupaciones de ingeniería han contribuido a la aceptación del riesgo y a una dinámica de colaboración frágil".

La NASA clasificó retroactivamente la misión Starliner como un percance de "tipo A", la categoría más grave de fallo de misión de la agencia, provocado por factores como daños en una nave espacial ‌que superan los 2 millones de dólares o la muerte o discapacidad permanente de ​un miembro de la tripulación.

Boeing ha gastado decenas de millones de dólares en esfuerzos para reparar el Starliner tras la misión. La empresa ha asumido hasta ahora unos 2.000 millones de dólares en gastos relacionados con el programa desde 2016.

Sin embargo, el año pasado la NASA redujo el valor total del contrato a 3.700 millones de dólares y recortó el número de vuelos previstos del Starliner de seis a cuatro, a medida que los problemas de ingeniería de Boeing se ‌acercan al 2030, fecha prevista para la retirada de la ISS.

(Reporte de Joey Roulette; edición de Chizu Nomiyama, David Gregorio y Diane Craft; ; editado en español por Tomás Cobos)