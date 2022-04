La NASA extiende operaciones para ocho misiones de ciencia planetaria

La NASA ha ampliado las misiones científicas planetarias de ocho de sus naves espaciales debido a su productividad científica y potencial para aumentar el conocimiento del sistema solar y más allá.

Las misiones (Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Mars Science Laboratory (rover Curiosity), móudelo de aterrizaje InSight, Lunar Reconnaissance Orbiter, OSIRIS-REx y New Horizons) han sido seleccionadas para continuar, siempre que sus naves espaciales se mantengan en buen estado.

La mayoría de las misiones se extenderán por tres años; sin embargo, OSIRIS-REx continuará durante nueve años para llegar a un nuevo destino, e InSight --en la superficie de Marte-- continuará hasta fines de 2022, a menos que la energía eléctrica de la nave permita operaciones más prolongadas.

Cada propuesta de misión extendida fue revisada por un panel de expertos independientes provenientes de la academia, la industria y la NASA. En total, más de 50 revisores evaluaron el retorno científico de las respectivas propuestas. Dos presidentes de revisión independientes supervisaron el proceso y, con base en las evaluaciones del panel, validaron que estas ocho misiones científicas tienen un potencial sustancial para continuar brindando nuevos descubrimientos y abordando nuevas preguntas científicas convincentes.

Más allá de proporcionar un beneficio programático importante para la NASA, varias de estas misiones prometen beneficios científicos multidivisionales en toda la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA, incluido su uso como retransmisiones de datos para los vehículos de aterrizaje y vehículos de superficie de Marte, así como para apoyar otras iniciativas de la NASA como como los Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS), informa la NASA.

La misión The Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) se encuentra actualmente en su camino de regreso a la Tierra para entregar las muestras del asteroide Bennu que recopiló en 2020.

Con un nuevo nombre para reflejar los nuevos objetivos de la misión extendida, el equipo de OSIRIS-APEX redirigirá la nave espacial para encontrarse con Apophis, un asteroide de aproximadamente 370 metros que llegará a 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029. OSIRIS-APEX entrará en órbita alrededor de Apophis poco después del sobrevuelo de la Tierra del asteroide, proporcionando una mirada cercana sin precedentes a este asteroide tipo S. Planea estudiar los cambios en el asteroide causados ??por su sobrevuelo cercano de la Tierra y usar los propulsores de gas de la nave espacial para intentar desalojar y estudiar el polvo y las rocas pequeñas sobre y debajo de la superficie de Apophis.

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) estudiará la interacción entre la atmósfera de Marte y el campo magnético durante el próximo máximo solar. Las observaciones de MAVEN a medida que el nivel de actividad del Sol aumenta hacia el máximo de su ciclo de 11 años profundizarán nuestra comprensión de cómo la atmósfera superior y el campo magnético de Marte interactúan con el Sol.

Desde que aterrizó en Marte en 2018, la misión Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight) ha operado la única estación sísmica activa más allá de la Tierra. Su monitoreo sísmico de "martemotos" ha proporcionado restricciones sobre el interior, la formación y la actividad actual de Marte. La misión extendida continuará con el monitoreo sísmico y meteorológico de InSight si la nave espacial se mantiene saludable. Sin embargo, debido a la acumulación de polvo en sus paneles solares, la producción de energía eléctrica de InSight es baja y es poco probable que la misión continúe operando durante la duración de su misión extendida actual a menos que sus paneles solares sean limpiados por un "remolino de polvo" que pasa en la atmósfera de Marte.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) continuará estudiando la superficie y la geología de la Luna. La evolución de la órbita de LRO le permitirá estudiar nuevas regiones alejadas de los polos con un detalle sin precedentes, incluidas las regiones permanentemente sombreadas (PSR) cerca de los polos donde se puede encontrar hielo de agua. LRO también proporcionará un importante apoyo programático para los esfuerzos de la NASA para regresar a la Luna.

Mars Science Laboratory (MSL) y su rover Curiosity han recorrido más de 27 km en la superficie de Marte, explorando la historia de la habitabilidad en el cráter Gale. En su cuarta misión extendida, MSL escalará a elevaciones más altas, explorando las capas críticas que contienen sulfato que brindan información única sobre la historia del agua en Marte.

New Horizons sobrevoló Plutón en 2015 y el objeto del cinturón de Kuiper (KBO) Arrokoth en 2019. En su segunda misión extendida, New Horizons continuará explorando el sistema solar distante a 63 unidades astronómicas (UA) de la Tierra. La nave espacial New Horizons puede potencialmente realizar observaciones multidisciplinarias de relevancia para el sistema solar y las Divisiones de Heliofísica y Astrofísica de la NASA.

La misión extendida de Mars Odyssey realizará nuevos estudios térmicos de rocas y hielo debajo de la superficie de Marte, monitoreará el entorno de radiación y continuará su campaña de monitoreo climático de larga duración. El orbitador Odyssey también continúa brindando soporte único para la transmisión de datos en tiempo real desde otras naves espaciales de Marte. La duración de la misión extendida de Odyssey puede estar limitada por la cantidad de propulsor que queda a bordo de la nave espacial.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ha proporcionado una gran cantidad de datos sobre los procesos en la superficie de Marte. En su sexta misión extendida, MRO estudiará la evolución de la superficie, los hielos, la geología activa, la atmósfera y el clima de Marte. Además, MRO continuará brindando un importante servicio de transmisión de datos a otras misiones a Marte. El instrumento CRISM de MRO se apagará por completo, después de que la pérdida de su enfriador criogénico haya terminado con el uso de uno de sus dos espectrómetros.