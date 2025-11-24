La NASA recorta el contrato del Boeing Starliner y hace opcionales las dos últimas misiones

24 nov (Reuters) - La NASA y Boeing están revisando el contrato de la nave espacial Starliner para reducir el número de misiones de seis a cuatro, informó el lunes la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

El contrato original de US$4.500 millones, adjudicado a Boeing en el marco del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, preveía seis vuelos operativos de la cápsula Starliner tras la certificación.

Con la última modificación, la NASA ha designado los dos vuelos restantes como opcionales.

El programa Starliner se ha visto acosado durante años por retrasos, fallos técnicos y sobrecostos.

La próxima misión de Starliner será sin tripulación, dijo la NASA, marcando la tercera prueba de este tipo en un esfuerzo de desarrollo que le ha costado a Boeing más de US$2.000 millones desde 2016.

Los problemas en el sistema de propulsión de la cápsula obligaron el año pasado a los miembros de su primera misión tripulada a permanecer en la Estación Espacial Internacional durante aproximadamente nueve meses.

La próxima misión, conocida como Starliner-1, entregará carga a la Estación Espacial Internacional, agregó la NASA. Boeing y la NASA prevén que el vuelo no tenga lugar antes de abril de 2026.

