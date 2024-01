La NASA ha seleccionado para desarrollo inicial un concepto de misión espacial basada en el envío de un enjambre de naves de unos gramos de peso a la estrella vecina Próxima Centauri.

La idea es propulsar estas naves livianas con energ√≠a fot√≥nica dirigida desde la Tierra, concretamente mediante rayos l√°ser, que parecen ser la √ļnica opci√≥n viable para llegar a estrellas vecinas en este siglo, informa la NASA.

Esta iniciativa se denomina Swarming Proxima Centauri, un esfuerzo de colaboraci√≥n entre Space Initiatives Inc. e Initiative for Interstellar Studies (i4is). El concepto ha sido seleccionado recientemente para el desarrollo de la Fase I como parte del programa Conceptos Avanzados Innovadores (NIAC) de la NASA de este a√Īo.

Seg√ļn el cient√≠fico jefe del proyecto, Marshall Eubanks, viajar a trav√©s del espacio interestelar es una cuesti√≥n de distancia, energ√≠a y velocidad. A una distancia de 4,25 a√Īos luz del Sistema Solar, incluso Pr√≥xima Centauri est√° insondablemente lejos. Para ponerlo en perspectiva, el r√©cord de distancia m√°s larga jam√°s recorrida por una nave espacial lo tiene la sonda espacial Voyager 1, que actualmente se encuentra a m√°s de 24 mil millones de kil√≥metros de la Tierra. Utilizando m√©todos convencionales, la sonda alcanz√≥ una velocidad m√°xima de 61.500 kil√≥metros por hora y ha estado viajando durante m√°s de 46 a√Īos seguidos.

En resumen, viajar a una velocidad inferior a la relativista (una fracci√≥n de la velocidad de la luz) har√° que los tr√°nsitos interestelares sean incre√≠blemente largos y totalmente impr√°cticos. Teniendo en cuenta los requisitos energ√©ticos que esto requiere, es factible cualquier cosa que no sean peque√Īas naves espaciales con una masa m√°xima de unos pocos gramos. Como Eubanks le dijo a Universe Today por correo electr√≥nico:

"Por supuesto, los cohetes son una forma com√ļn de ir r√°pido. Los cohetes funcionan arrojando "cosas" (normalmente gas caliente) por la parte trasera, y el impulso de las cosas que van hacia atr√°s equivale al aumento de velocidad del veh√≠culo en la direcci√≥n de avance. La esencia de los cohetes es que s√≥lo es realmente eficiente si la velocidad de las cosas que van hacia atr√°s es comparable a la velocidad que quieres ganar en el futuro. Si no lo es, si es mucho m√°s peque√Īo, simplemente no podr√°s transportar suficientes cosas para ganar la velocidad que deseas.

"El problema es que no tenemos tecnología -ninguna fuente de energía- que nos permita arrojar muchas cosas a una velocidad aproximada de 60.000 km/s, por lo que los cohetes no funcionan. Es posible que la antimateria permita esto, pero simplemente no la entendemos lo suficientemente bien (y no podemos acercarnos lo suficiente a ella) como para que esto sea una solución, probablemente durante muchas décadas por venir".

Por el contrario, conceptos como Breakthrough Starshot y Proxima Swarm consisten en "invertir el cohete", es decir, en lugar de arrojar cosas, se arrojan cosas a la nave espacial. En lugar del propulsor pesado, que constituye la mayor√≠a de los cohetes convencionales, la fuente de energ√≠a de una vela luminosa son las fotograf√≠as (que no tienen masa y se mueven a la velocidad de la luz). Pero como indic√≥ Eubanks, esto no soluciona el problema de la energ√≠a, por lo que es a√ļn m√°s importante que la nave espacial sea lo m√°s peque√Īa posible.

"Hacer rebotar fotones en una vela l√°ser resuelve el problema de la velocidad de las cosas", dijo. "Pero el problema es que no hay mucho impulso en un fot√≥n, por lo que necesitamos muchos. Y dada la potencia que probablemente tendremos disponible, incluso dentro de un par de d√©cadas, el empuje ser√° d√©bil, por lo que la masa de las sondas debe ser muy peque√Īa: gramos, no toneladas".

Su propuesta exige un rayo l√°ser de 100 gigavatios (GW) que impulse miles de sondas espaciales de escala de gramos con velas l√°ser a una velocidad relativista (un 10-20% de la luz). Tambi√©n se proponen una serie de cubos de luz terrestres que med√≠an un kil√≥metro cuadrado de di√°metro para captar las se√Īales luminosas. Seg√ļn sus estimaciones, este concepto de misi√≥n podr√≠a estar listo para su desarrollo alrededor de mediados de siglo y podr√≠a llegar a Pr√≥xima Centauri y su exoplaneta similar a la Tierra (Pr√≥xima b) en el tercer cuarto de este siglo (2075 o despu√©s).