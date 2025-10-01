La navarra Paula Ostiz sigue de dulce y reedita su título de campeona de Europa junior de contrarreloj

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La joven ciclista española Paula Ostiz continúa con su gran momento y logró este miércoles la medalla de oro en la contrarreloj junior del Campeonato de Europa de Ciclismo en Carretera que se está disputado en Drome-Ardeche (Francia).

La navarra llegaba a esta cita después de brillar la semana pasada en los Mundiales celebrados en Ruanda donde hizo historia con el oro en ruta, éxito que añadió a la plata en contrarreloj. Por ello, era una de las favoritas al título continental y lo confirmó revalidando su trono al imponerse en el recorrido de 12 kilómetros por dos segundos sobre la alemana Magdalena Leis y por 10 sobre la noruega Oda Aune Gissinger.

La neerlandesa Megan Arens, campeona del mundo en Kigali, fue cuarta esta vez a 13 segundos de la española.

"Pensaba que igual me costaba recuperar del viaje, pero he tenido muy buenas sensaciones, iba muy fácil. Ahora solo queda celebrarlo con la familia y el equipo y a pensar en el viernes, que seguro que lo hacemos muy bien", celebró Ostiz en declaraciones en la web de la RFEC.

Por otro lado, no hubo demasiada suerte en las contrarrelojes de la categoría Élite. En la masculina, Abel Balderstone fue vigesimosegundo a 3:27 del belga Remco Evenepoel, campeón del mundo la pasada semana y que confirmó también su favoritismo para firmar el doblete por delante del italiano Filippo Ganna y el danés Niklas Larsen.

En la femenina, Mireia Benito concluyó decimotercera a 2:26 de la suiza Marlen Reusser, oro por delante de la noruega Mie Bjoerndal Ottestad y la neerlandesa Mischa Bredewold.