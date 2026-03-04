La naviera china Cosco suspende sus servicios en el Golfo
La naviera china Cosco, que posee una de las mayores flotas de buques petroleros del mundo, anunció que suspende desde este miércoles sus servicios a los países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, a causa de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
"En vista de la escalada del conflicto en la región de Oriente Medio y las restricciones resultantes del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", Cosco ha decidido "suspender todas las nuevas reservas (...) para estas rutas con efecto inmediato, y hasta nueva orden", indicó la empresa en un comunicado