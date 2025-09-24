LA NACION

La naviera CMA CGM manifiesta su interés por construir una terminal en el Canal de Panamá

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tercera naviera más grande del mundo, la francesa CMA CGM, ha manifestado su interés en construir una terminal portuaria en el Canal de Panamá, según informó el Gobierno panameño en un comunicado.

El presidente de CMA CGM, Rodolphe Saadé, indicó en una reunión mantenida el pasado martes en Nueva York al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que su grupo "sigue muy de cerca" las oportunidades que ofrece el país para sumar una operación portuaria en Panamá a su cartera de activos.

Entre las opciones que baraja la naviera se encuentran los dos nuevos puertos anunciados por la Autoridad Portuaria del Canal de Panamá: Corozal y Telfer.

"Panamá es muy importante para nosotros", señaló el presidente de CMA CGM, por las facilidades logísticas que ofrece el país y su posición estratégica.

El Gobierno de Panamá recordó durante la reunión que el país está desarrollando una estrategia marítima dirigida a potencializar las capacidades logísticas de Panamá, donde también se incluyen el lanzamiento de nuevos proyectos portuarios y el saneamiento de algunas concesiones.

