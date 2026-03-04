La naviera Maersk anuncia que suspende reservas en el Golfo hasta nuevo aviso

La naviera danesa Maersk anunció el miércoles que suspenderá las reservas en el Golfo "hasta nuevo aviso", tras evaluar los riesgos de la situación por la expansión de la guerra en Oriente Medio.

La empresa informó en un comunicado que suspende la aceptación de cargas con orígenes o con destino "en los Emiratos Árabes Unidos, Omán (todos los puertos excepto Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y Arabia Saudita (solo Dammam y Jubail) hasta nuevo aviso".

La naviera informó que se harán excepciones para los alimentos, medicamentos y otros productos esenciales, y que la medida no se aplica a Jordania y Líbano. Además, señaló que dos de sus buques se encuentran actualmente en el Golfo.