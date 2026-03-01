La naviera Maersk suspende el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz

La naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo, anunció este domingo que ante el deterioro de la situación derivado del conflicto de Irán suspende el tránsito de sus buques y mercancías por el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

"La seguridad de nuestros equipos, buques y mercancías de los clientes es nuestra prioridad número uno. Suspendemos todo tránsito de navíos por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso", indicó la naviera en un comunicado en su portal web.

La naviera hizo el anuncio al día siguiente de que los Guardianes de la Revolución dijeran que el estrecho de Ormuz estaba "de facto" cerrado.