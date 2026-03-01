La naviera más grande del mundo, MSC, ordena a sus barcos en el Golfo ponerse a salvo

La naviera más grande del mundo, la compañía italo-suiza MSC, ordenó el domingo a todos sus buques en el Golfo que se pongan a salvo y suspendió los cargamentos con destino a Oriente Medio.

"Como medida de precaución, MSC ha dado instrucciones a todos los buques que operan actualmente en la región del Golfo, y a los que se dirigen a esa zona, para que vayan a zonas de refugio seguras hasta nuevo aviso", anunció la compañía en un comunicado.

"MSC ha suspendido todas las reservas de carga mundial con destino a la región de Oriente Medio hasta nueva orden", añadió.