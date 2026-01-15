La NBA confirma "conversaciones" con Real Madrid para proyecto de liga en Europa

El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó este jueves que hay "conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles" sobre el proyecto de creación de una liga en Europa, advirtiendo que la rentabilidad de esa nueva competición llevaría un tiempo.

La liga norteamericana de baloncesto, que tiene como ambición lanzar su "NBA Europe" en 2027, no dio la identidad de los otros equipos de España que estarían siendo contactados.

El martes, el FC Barcelona anunció la renovación por diez años de su licencia de la Euroliga, lo que parece excluirle del proyecto de los norteamericanos.

La Euroliga es actualmente la principal competición de clubes de básquetbol del Viejo Continente y el plan de la NBA se percibe como una competencia frontal, algo que Adam Silver trató de suavizar.

"No creo que sea inevitable un enfrentamiento. Creo que hay un espacio amplio para la competencia", estimó en una conferencia de prensa en Berlín, en el marco del partido de NBA entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en la capital alemana.

Silver insistió en que NBA Europe quiere "encontrar la combinación adecuada entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación".

Por ello, el plan es integrar en la competición a formaciones de nueva creación y a otras ya existentes.

Advirtió a los interesados, eso sí, que deben pensar a "muy largo plazo" en lo referente a la rentabilidad, que puede tardar en llegar. Puso como ejemplo la WNBA, el campeonato femenino norteamericano, creado en 1996.

"Treinta años después, es increíble lo que ocurre con el básquet femenino" en Estados Unidos, se enorgulleció.

Además del duelo en Berlín este jueves, Orlando Magic y Memphis Grizzlies se medirán en otro choque de la temporada regular de la NBA el sábado en Londres.