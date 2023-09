La NBA anunció este miércoles que su Junta de Gobernadores ha aprobado un nuevo documento que tiene como objetivo el promover la participación de los jugadores en la temporada regular de la liga estadounidense y que entrará en vigor ya a partir de esta próxima campaña que dará comienzo el 24 de octubre.

Esta nueva 'Política de Participación de Jugadores' viene a sustituir y "mejorar" la 'Política de Descanso de Jugadores', que se implementó antes de la temporada 2017-2018, y se centrará "principalmente" en los denominados "jugadores estrella", que a efectos de este reglamento "es cualquier jugador que, en cualquiera de las tres temporadas anteriores, haya sido seleccionado para un equipo 'All-NBA' o un equipo 'All-Star'", y que también se aplica, "después del 'Partido de las Estrellas' de una determinada temporada, a cualquiera que sea nombrado 'All-Star' durante esa campaña".

Con esta nueva normativa, la NBA quiere evitar lo que se conoce como 'load management' ('gestión de carga de esfuerzos'), más creciente en los últimos años y que hacía que los jugadores considerados más importantes de los equipos descansasen en durante la Fase Regular sin estar lesionados.

Según esta política, "a menos que demuestre una razón aprobada para que un jugador estrella no participe en un partido", las franquicias deben gestionar que "no haya más de un jugador estrella no disponible para el mismo partido", asegurar de que "los jugadores estrella estén disponibles para todos los partidos que se den por la televisión nacional y para el torneo de mitad temporada de la NBA".

Además, los equipos tienen que "mantener un equilibrio entre el número de ausencias de un partido de un jugador estrella en partidos locales y fuera", evitar "dar por terminada la temporada de un jugador estrella antes de tiempo" y, que en caso de dar descanso a un jugador estrella que esté "sano", asegurarse de que "esté presente en los partidos y sea visible para los fanáticos".

"Esta política incluye excepciones por lesiones, motivos personales y restricciones consecutivas preaprobadas basadas en la edad del jugador, su carga de trabajo profesional o su historial de lesiones graves", puntualizó la NBA.

El comisionado de la liga, Adam Silver, recalcó que esta nueva política incidía sobre "los aficionados" ya que considera que el 'load management' se ha llevado "demasiado lejos" en las últimas temporadas. "Esta política es un reconocimiento de que se nos ha escapado un poco", admitió en declaraciones recogidas en la web de la NBA.

"Eso no significa que estemos retrocediendo el tiempo, que se espera que los jugadores jueguen a pesar de las lesiones o que los jugadores nunca necesiten descansar, pero hay un principio en esta liga que dice que, si eres un jugador sano, vas a jugar", añadió el directivo.