La NBA multa a LaMelo Ball, de los Hornets, con 100.000 dólares por comentario despectivo

CLEVELAND (AP) — Charles Lee, coach de los Hornets de Charlotte, dice que el base LaMelo Ball está “muy arrepentido” por realizar lo que la NBA calificó como “un comentario ofensivo y despectivo” cuando lo multó con 100.000 dólares, el máximo permitido por las reglas de la liga.

Ball hizo el comentario el sábado en FanDuel Sports Network poco después de que los Hornets derrotaran 115-114 a los Bucks de Milwaukee.

La reportera de campo Shannon Spake preguntó a Ball sobre la estrategia defensiva del equipo contra la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, en la última jugada del juego, y Ball utilizó un insulto homofóbico al dar su respuesta.

La NBA sancionó a Ball, de 23 años, el domingo antes de que los Hornets jugaran en Cleveland.

Lee comenzó atendió a los medios antes del juego y abordó la situación. Dijo que había hablado con Ball sobre su comportamiento.

“Como organización, obviamente no es algo que aprobamos”, dijo Lee, quien está en su primera temporada como entrenador de Charlotte. “Nuestros estándares y lo que se requiere de nuestros jugadores en el ambiente que creamos es realmente importante para nosotros.

“Hablé con Melo y obviamente está muy arrepentido. Por lo que he visto desde que he estado cerca de él, ama a todos. Es un placer tenerlo en las instalaciones y no es típicamente cómo se comporta. Hablamos sobre la seriedad de la situación y cómo necesita conducirse en adelante”.

Lee dijo que Ball estaba arrepentido.

”Él entiende lo que se espera de él”, aseguró. “Espero verlo crecer a partir de este momento, pero quería comenzar diciendo que nos disculpamos por lo sucedido”.

Ball no estuvo disponible para los reporteros antes del juego.

Lee confía en que Ball cumpliría su palabra.

“Hablamos sobre ello y definitivamente dijo que en adelante, ‘Voy a ser mejor’ y quiero ver que eso suceda”, dijo Lee. “Así que para alguien que use esas palabras y diga eso de su boca, nos aseguraremos de hacerlo responsable de ello”.

Ball anotó 26 puntos en la victoria sobre Milwaukee, incluyendo un par de tiros libres con 7,3 segundos restantes que dieron a Charlotte la ventaja definitiva.

Ball tiene un promedio de 29,6 puntos, 6,3 asistencias y 5,3 rebotes en su quinta temporada. Fue el Novato del Año en 2020-21 y un “All-Star” la temporada siguiente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

