La NBA y Abu Dabi amplían su alianza con más juegos de pretemporada y una academia

La NBA y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi anunciaron el jueves que continuarán su asociación. La liga acordó seguir llevando juegos de pretemporada a la nación del medio oriente, además de que las partes completaron conversaciones para lanzar una nueva academia global en la capital de los Emiratos Árabes Unidos para los mejores jugadores masculinos.

No se divulgaron los términos financieros, aunque es razonable esperar que la extensión de nueve años valga bien más de US$300.000.000, esto en relación a los 25.000.000 de euros (US$29.200.000) que pagó el DCT a la EuroLeague para ser anfitrión de la Final Four de esa liga el año pasado.

La extensión también llega en un momento en que la NBA y FIBA están trabajando para lanzar una nueva liga en Europa, posiblemente tan pronto como el próximo año. DCT tiene profundos lazos con el Manchester City, que se cree que es una de las franquicias que se ha reunido con la NBA sobre la posibilidad de pujar por un lugar en la nueva empresa de baloncesto. Manchester City también tiene una participación en el Co-Op Live Arena, donde la NBA llevará un juego de temporada regular en 2027.

“Extender nuestra asociación con la NBA fortalece aún más la posición de Abu Dhabi como el nuevo hogar del baloncesto en el Oriente Medio y refuerza nuestro compromiso con nuestra juventud, inspirando a nuestra comunidad, diversificando la economía y elevando la posición del emirato como un destino global", indicó Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del DCT Abu Dhabi

Khalifa Al Mubarak es hermano de Khaldoon Al Mubarak, quien preside el Manchester City y es un alto ejecutivo de Mubadala, uno de los fondos soberanos de Abu Dhabi.

La NBA ha jugado en Abu Dhabi en cada una de las últimas cuatro pretemporadas: Milwaukee y Atlanta fueron en 2022, Dallas y Minnesota en 2023, Boston y Denver fueron en 2024 y Nueva York y Filadelfia en la pretemporada de 2025.

El equipo de baloncesto de Estados Unidos también visitó Abu Dhabi para su preparación a la Copa Mundial de Baloncesto 2023 en Filipinas y los Juegos Olímpicos de París 2024. Se cree que el equipo de baloncesto de Estados Unidos podría regresar allí en 2027 antes de la próxima Copa Mundial, que se jugará en Qatar.

Los juegos de la NBA se han transmitido en los EAU durante casi 40 años, y la liga, citando una investigación proporcionada por YouGov, dice que “la participación en el baloncesto ha aumentado en un 60% en los EAU y la base de fanáticos del baloncesto en el país ha crecido en más del 25%” desde que comenzaron los viajes anuales de pretemporada en 2022.

“Nuestra colaboración con DCT Abu Dhabi ha sido fundamental para aumentar la participación y el fanatismo por el baloncesto en los EAU y en todo el Oriente Medio”, explicó Mark Tatum, subcomisionado y director de operaciones de la NBA

La planeada Academia Global de la NBA en Abu Dhabi será considerada el centro global para el programa de la Academia NBA de la liga. De acuerdo con la liga, operará durante todo el año y servirá como un “programa de desarrollo de baloncesto de élite y académico para los mejores estudiantes-atletas de secundaria de los EAU, el Oriente Medio y de todo el mundo”. La academia también tendrá algunas actividades de desarrollo de baloncesto para chicas locales, dijo la liga.

