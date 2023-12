21/12/2023 The Running Chicken Nebula comprises several clouds, all of which we can see in this vast image from the VLT Survey Telescope (VST), hosted at ESO’s Paranal site.. Una nueva imagen de 1.500 millones de píxeles del Observatorio Europeo Austral (ESO) ofrece al detalle la Nebulosa del Pollo Corredor, hogar de estrellas jóvenes en formación, captada por el VLT Survey Telescope (VST, por sus siglas en inglés), alojado en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile. SOCIEDAD ESO

