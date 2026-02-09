La neerlandesa Jutta Leerdam gana el oro olímpico en 1.000 metros con Jake Paul en las gradas

MILÁN (AP) — No hay duda de que Jutta Leerdam y su prometido, el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul, han atraído nuevas miradas al patinaje de velocidad con todos sus millones de seguidores en las redes sociales. Ahora, todas esas personas que han sido introducidas a su deporte vieron a Leerdam convertirse en campeona olímpica.

Consciente de que su talentosa compatriota neerlandesa Femke Kok había superado el récord existente de los Juegos de Invierno dos series antes el lunes, y con Paul levantándose de su asiento en la segunda fila para animar, Leerdam bajó aún más esa marca y ganó con un tiempo de 1 minuto, 12.31 segundos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

"Todos vieron lo difícil que era mi posición en la última pareja, después de un tiempo súper bueno. Para todos, fue surrealista", dijo Leerdam, quien se enfrentó a la japonesa y campeona defensora Miho Takagi en la última serie del día. "Se siente increíble. Es como la guinda del pastel de mi carrera, básicamente. Es increíble. Es perfecto".

Frente a una multitud ruidosa de fanáticos vestidos de naranja de su nación apasionada por el patinaje de velocidad, Leerdam —medallista de plata en 2022— nunca se desvió de sus pasos firmes hasta cruzar la línea de meta. Luego levantó un brazo y lanzó un grito.

Pronto, estaba cerca de las tablas donde estaba Paul. Leerdam le lanzó besos y formó un corazón con sus manos mientras las lágrimas —y el rímel— corrían por sus mejillas.

"Mi maquillaje estaba por todas partes", dijo Leerdam más tarde con una risa. "Pero eso es algo bueno, creo".

Kok fue la siguiente, un poco más de un cuarto de segundo detrás, en 1:12.59 —también más rápido que el 1:13.19 que Takagi patinó para derrotar a Leerdam en los Juegos de Beijing y establecer la anterior mejor marca de los 1.000 en una justa olímpica. Takagi terminó con el bronce esta vez.

"Después de que Femke rompió el récord olímpico, luego ella rompe el récord olímpico", dijo Paul sobre Leerdam. "Simplemente lo mejor de todo".

Los tiempos ganadores en las tres carreras de patinaje de velocidad hasta ahora en la arena temporal construida para estos Juegos Olímpicos han fijado nuevas marcas de los Juegos de Invierno.

Leerdam buscará otra medalla el próximo domingo en los 500. Su vitrina de trofeos ya incluye 12 medallas de campeonatos mundiales, con seis oros. Dos de esos títulos llegaron en los 1.000 —en 2020 y 2023.

Ha sido excelente en los 1.000 esta temporada, ganando tres de las cuatro carreras de la Copa del Mundo en las que participó en esa distancia. Eso incluyó vencer a Kok en Alemania el mes pasado.

Sus resultados atraen atención adicional. También lo hace la enorme cantidad de personas que siguen cada movimiento suyo —y de Paul— a través de las redes sociales.

"Ella es única. Obviamente tiene una plataforma que nadie más ha tenido en el mundo del patinaje de velocidad", dijo Bowe. “Y solo tengo que quitarme el sombrero ante ella y darle sus flores hoy. No puedo ni imaginar la cantidad de presión y expectativa que se ha puesto sobre ella en los últimos años —y luego, realmente, en este momento”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes