La neerlandesa Lieke Martens dice adiós a la Eurocopa por una lesión

La jugadora de la selección de Países Bajos Lieke Martens se despidió este martes de la Eurocopa 2022 por una lesión en el pie durante el partido ante Suiza, según informó la Federación Neerlandesa en un comunicado.

"Lieke Martens sufrió una lesión en el pie durante el partido contra Suiza. Después de los exámenes, resultó que ya no puede participar en la Eurocopa", confirmó la 'Oranje'.

Así, la ex del FC Barcelona dejó la concentración este martes. El seleccionador, Mark Parsons, no podra llamar a ninguna otra futbolista como recambio de Martens, uno de los pilares de la selección neerlandesa y que no estará en los cuartos ante Francia este sábado.

"Es una noticia terrible para Lieke y para nosotros. Se comprometió totalmente con el equipo durante este torneo. Es muy desafortunado que su Eurocopa tenga que terminar así", valoró el técnico en declaraciones publicadas por la selección recogidas por Europa Press.