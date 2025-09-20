La neerlandesa Schilder se lleva el oro mundial en lanzamiento de bala

Con emoción y gracias a su último intento, la neerlandesa Jessica Schilder se proclamó por primera vez campeona del mundo de lanzamiento de bala, este sábado en Tokio.

Schilder (26 años) envió el proyectil hasta los 20,29 metros, lo que le catapultó a la primera posición.

Es su segunda medalla mundial, después de haber sido bronce en Eugene 2022, y culmina un gran 2025, en el que fue campeona de Europa bajo techo y ganó la temporada de la Liga de Diamante.

Segunda, también gracias a su último intento, fue la estadounidense Chase Jackson (20,21 metros), mientras que la neozelandesa Maddison-Lee Wesche, que iba primera antes del sexto y último intento, se tuvo que conformar con el bronce (20,06).

Nueva Zelanda estuvo cerca de su tercer oro en este Mundial, que ya es histórico para el país de Oceanía por los títulos de Hamish Kerr (salto de altura) y Geordie Beamish (3000 m obstáculos).

Wesche no pudo tampoco devolver a su país la hegemonía que tenía en los años de Valerie Adams, que consiguió cuatro oros mundiales entre 2007 y 2013.

La campeona olímpica, la alemana Yemisi Ogunleye, fue sexta (19,33 metros).

