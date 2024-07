La neerlandesa van dijk competirá en los juegos de parís semanas después de romperse el tobillo

18 jul (Reuters) - La tres veces campeona del mundo de contrarreloj Ellen van Dijk representará a Países Bajos en los Juegos Olímpicos de París, informó el miércoles la federación de ciclismo del país (KNWU, por sus siglas en neerlandés), apenas seis semanas después de romperse el tobillo en una caída.

Van Dijk, que ganó la prueba de contrarreloj en los campeonatos del mundo de 2013, 2021 y 2022, se rompió el tobillo tras chocar con un remolque en un campo de entrenamiento en España y fue operada en junio.

"Desde el momento en que me caí, supe lo que tenía que hacer: ponerme a punto para los Juegos", dijo Van Dijk en un comunicado.

"Ha sido un periodo intenso, en el que he mirado las cosas día a día y me he acercado cada vez un paso más a mi objetivo. Tengo unas ganas enormes de unirme al equipo y de mostrar algo bonito juntas en París."

La ciclista de 37 años terminó cuarta en la prueba de contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

La competición ciclista en los Juegos Olímpicos tendrá lugar del 27 de julio al 11 de agosto. (Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Jamie Freed; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters