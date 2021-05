La negativa de Hungría frustra una declaración de la UE llamando al alto el fuego en Gaza

La Unión Europea ha defendido este martes un alto el fuego, el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y una salida política a la crisis entre israelíes y palestinos que no ha contado con el respaldo de Hungría, lo que ha frustrado finalmente una declaración conjunta sobre la situación en Oriente Próximo.

Según ha explicado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, una amplia mayoría de los Estados miembro ha mostrado su apoyo al fin de la violencia y la implementación de un alto el fuego. "El objetivo debe ser proteger a los civiles y permitir el acceso humanitario en Gaza", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión de casi cuatro horas por videoconferencia.

Borrell ha insistido en que 26 de los 27 socios comunitarios coinciden en señalar que el número de muertes en la espiral de violencia en torno a la Franja es "inaceptable" y ha condenado una vez el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás contra el territorio israelí y, aunque ha defendido el derecho a Israel a defenderse, ha apuntado a que debe ejercerse con proporción.

La posibilidad de cerrar un texto en nombre de la UE ha sido frustrada por el bloqueo de Hungría, que ha imposibilitando la declaración conjunta. El propio Borrell ha confirmado las reticencias de Budapest, que fuentes diplomáticas atribuyen a que la petición de un alto el fuego socava, según Hungría, el derecho de Israel a defenderse ante los ataques de Hamás.

"No es una novedad, pero me hubiera gustado que todos hubieran estado de acuerdo. Me cuesta entender como no se puede apoyar esto, pero no tengo más remedio que tomar nota", ha asegurado el Alto Representante sobre la actitud de Hungría. En este sentido, ha afeado que la política común exterior de la UE no es un "capricho", sino un mandato que tienen los Estados miembros.

Retomar el diálogo

Del mismo modo, el jefe de la diplomacia europea ha hecho hincapié en "retomar un horizonte político" para Oriente Próximo, apostando por relanzar junto a Estados Unidos el diálogo entre palestinos e israelíes, al entender que el 'status quo' "no es una opción".

"En el pasado hemos visto unas cuantas veces cómo ha vuelto la violencia, esto no es una opción. Hemos dicho algo importante hoy los europeos y es que necesitamos una solución política como única forma de conseguir la paz", ha señalado.

En este mismo sentido, ha lamentado que anteriormente la comunidad internacional "ha mirado a otro lado" y esperado a que la crisis se "resuelva por si misma". Frente a esto, Borrell ha defendido reavivar el proceso político, momento en el que ha señalado a Washington, para abordar el diálogo entre israelíes y palestinos. "Estoy contento que una mayoría de Estados miembros apoyan este enfoque", ha resumido.

Europa Press