La NFL investigará por qué Cincinnati no reportó a Joe Burrow en la lista de lesionados antes de que el quarterback quedara descartado en la derrota ante Baltimore con una lesión en la muñeca derecha, dijo una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press el viernes.

Los Bengals publicaron y después eliminaron un video en sus redes sociales en la que se observa a Burrow bajando del autobús del equipo con una protección en la mano derecha, en lo que parecía ser un yeso blando.

Dichas revisiones son comunes ya que la NFL investiga regularmente casos similares, de acuerdo con la persona que habló con AP en condición de anonimato debido a que la investigación no se ha discutido públicamente. Los equipos pueden ser multados o perder una selección de draft por violar la política del reporte de lesionados.

ESPN.com fue el primero en reportar la investigación a los Bengals (5-5).

Burrow, de 26 años, salió en el segundo cuarto del partido del jueves por la noche después de lanzar un pase de anotación de cuatro yardas a Joe Mixon. Cuando Burrow intentó practicar lanzando pases, el ovoide se le escapó de la mano y el quarterback hizo una mueca. Después se fue al vestidor del equipo y se le veía frustrado.

El quarterback de Bengals completó 11 de 17 para 101 yardas y la anotación al momento de salir del juego. El suplente Jake Browning lo reemplazó con Cincinnati en desventaja 14-10; Baltimore ganó 34-20. Después del partido, el coach de Cincinnati Zac Taylor no pudo predecir cuanto tiempo estaría fuera Burrow con la lesión en la muñeca, aunque podría ser por un largo periodo.

Burrow lidió con una lesión en la pantorrilla al inicio de la temporada, pero no se ha perdido oficialmente un partido este año.