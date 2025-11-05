La NFL llega a Berlín y espera poder expandir su presencia en los próximos años

La NFL no se cansa de Alemania.

Berlín será la tercera ciudad alemana en albergar un partido de temporada regular cuando los Colts de Indianápolis y Falcons de Atlanta se enfrenten el domingo en el Olympiastadion. Pronto se podría anunciar una cuarta sede para el próximo año.

Los Colts y los Falcons no estarán solos en la capital alemana. Otros nueve equipos con derechos comerciales en el país a través del programa de mercados globales de la NFL también estarán en la ciudad para organizar eventos con el objetivo de sumar seguidores berlineses.

Alemania es el país más codiciado en el programa: 11 de los 32 equipos de la liga tienen derechos allí. México sigue con 10 y el Reino Unido tiene nueve.

"No creemos que esté saturado. Alemania es un país grande, con más de 80 millones de personas viviendo aquí", le comentó a The Associated Press Alexander Steinforth, el gerente general de NFL Alemania.

“Si miras los números, todavía tienes mucho potencial por explotar: aficionados al deporte que aún no son fanáticos de la NFL. E incluso si miras a los fanáticos de la NFL, menos del 50% ya han elegido su equipo. Así que, la mayoría de las personas aquí son fanáticos de la liga”, dijo en una entrevista.

Pero esto está cambiando lentamente a medida que los equipos interactúan con los fanáticos y el deporte gana popularidad.

"Todavía creo que hay muchas oportunidades para los equipos de la NFL en general aquí en el mercado", expresó Steinforth.

Juego en Berlín inicia un ciclo de cinco años

Berlín también albergará un juego en 2027 y 2029. Se espera un anuncio pronto para la próxima temporada y el 2028.

"En este momento estamos en el proceso de finalizar un acuerdo con otra ciudad en Alemania, que anunciaremos en las próximas semanas. Muy emocionado por una configuración que creo que mostrará lo mejor que Alemania tiene para ofrecer", dijo Steinforth, quien se negó a especificar cualquier ubicación.

Múnich albergó el primer partido de temporada regular de Alemania en 2022 cuando Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay vencieron 21-16 a los Seahawks de Seattle después de una semana cargada de eventos en la que Brady recibió unos lederhosen bávaros y le preguntaron sobre su divorcio.

Fráncfort luego albergó dos juegos en 2023. La temporada pasada regresaron a Múnich. Hasta ahora, Alemania es el único país fuera de Estados Unidos que ha celebrado juegos en múltiples ciudades.

"Los juegos en Múnich, así como en Frankfurt, hicieron que muchas ciudades levantaran la mano diciendo: 'Hablemos'. Fue entonces cuando Berlín se activó realmente", comentó Steinforth.

Berlín ha invertido US$14,3 millones (12,5 millones de euros) como parte del acuerdo, para mejoras en el estadio así como inversiones en fútbol bandera y de contacto, señaló Steinforth. La liga también ha señalado estudios que muestran impulsos a las economías locales.

El Olympiastadion tendrá un lleno total con 72.000 fanáticos el domingo, agregó Steinforth.

Múnich, Frankfurt y Düsseldorf fueron originalmente las ciudades seleccionadas como finalistas para albergar juegos.

En 1990, la NFL organizó un memorable juego de pretemporada en Berlín.

El impacto de Amon-Ra St. Brown en Alemania

Después del juego del domingo, solo faltarán que jueguen en el país tres de los equipos con derechos comerciales: los Lions de Detroit, Packers de Green Bay y Steelers de Pittsburgh.

La próxima temporada, la NFC tendrá el juego extra en casa en el calendario de 17 partidos, lo que podría poner a los Lions o Packers en la posición de “recibir” un juego en Alemania.

Un juego de los Lions en Alemania sería un éxito de marketing para todas las partes gracias al receptor Amon-Ra St. Brown, quien tiene ascendencia alemana y habla el idioma.

Un jugador alemán de un equipo del programa en Alemania "es la ideal que podrías esperar", dijo Steinforth.

El impacto de St. Brown en la popularidad del juego en Alemania es significativo, añadió.

“A menudo está haciendo las jugadas más espectaculares. Tenerlo como alguien que tiene una madre alemana, que ha pasado bastante tiempo en Alemania y aún mantiene esa relación apasionada con el país es extremadamente útil. Lo vemos cuando observamos la popularidad de los Lions aquí, que está creciendo año tras año de una manera muy impresionante”, manifestó.

Comentarios de niños en la televisión alemana

El socio de transmisión de la NFL en Alemania, RTL, también transmitirá el juego del domingo en su canal infantil, TOGGO, sin comerciales y con comentarios dirigidos a los niños.

"Estas son el tipo de iniciativas que realmente nos ayudan a llegar a nuevas audiencias y asegurar que también estamos alcanzando a la próxima generación de fanáticos de la NFL", manifestó Steinforth.

