La NFL volverá al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid en 2026

Por Fernando Kallas

MADRID, 2 feb (Reuters) - La NFL tiene previsto volver al estadio Santiago Bernabéu de Madrid para disputar un partido de la temporada regular en 2026, según anunció el lunes, continuando así con el creciente compromiso de la liga con la expansión internacional.

El estadio, sede del Real Madrid, acogió su primer partido de la NFL en noviembre de 2025, cuando los Miami Dolphins derrotaron a los Washington Commanders por 16-13 en la prórroga.

El partido formó parte de una serie internacional de siete partidos disputados ese año, con otros encuentros en Londres, Berlín, Dublín y São Paulo.

Con el objetivo de ampliar su presencia global y atraer mercados sin explotar, la NFL tiene previsto ampliar sus partidos internacionales a nueve en 2026, con encuentros confirmados en Melbourne, Río de Janeiro, Ciudad de México, Múnich, Londres y ahora Madrid.

La liga pretende aumentar su presencia en nuevas regiones, y Australia recibirá su primer partido en Melbourne, con los Los Angeles Rams como equipo local designado.

La liga también se ha comprometido a organizar tres partidos de la temporada regular durante cinco años en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a partir de 2026.

Desde 2013, los Jacksonville Jaguars han jugado un partido "en casa" anual en Londres, excepto en 2020, en virtud de un acuerdo independiente con Reino Unido más allá de la principal serie internacional de la NFL.

Los propietarios de la NFL votaron en diciembre de 2024 a favor de aumentar el número de partidos en el extranjero, y el comisionado Roger Goodell expresó su deseo de que en un futuro próximo se celebren hasta 16 partidos internacionales al año.