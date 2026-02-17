La nieve aplaza pruebas olímpicas en snowboard y esquí acrobático

Varias pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina previstas el martes en Livigno, entre ellas la final del snowboard slopestyle femenino, quedaron aplazadas por una fuerte nevada en esta estación de montaña del norte de Italia, anunciaron los organizadores.

Inicialmente prevista a las 13h00 locales (12h00 GMT), esa final de snowboard quedó descartada para el martes, sin que por ahora se haya comunicado la nueva fecha y horario.

La final del big air masculino del esquí acrobático, prevista el martes a las 19h30 GMT (18h30 GMT) se mantiene por el momento.

En otra de las instalaciones olímpicas en Livigno, rondas de clasificación de los aerials del esquí acrobático, tanto en hombres como en mujeres, debían empezar hacia las 10h45 (9h45 GMT) pero no lo habían hecho a mitad de la jornada.

El lunes, el inicio de la final del air femenino del esquí acrobático fue retrasada más de una hora por fuerte viento y nieve, para permitir a los organizadores limpiar el trampolín gigante del snowpark.

La prueba pudo disputarse ese mismo día sin mayores incidentes.