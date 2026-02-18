La nieve traslada el salto acrobático masculino al viernes en Milán-Cortina

Previsto el jueves después de haber sido ya aplazado una primera vez, el concurso de salto acrobático masculino del esquí freestyle de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina fue pospuesto hasta el viernes, debido a la previsión de una nevada en Livigno, anunciaron los organizadores.

La ronda de clasificación masculina, que debía tener lugar a las 11:00 locales (10:00 GMT) del jueves, se trasladó al viernes a las 10:30 (9:30 GMT), antes de una final ese mismo día a las 13:30 (12:30 GMT), explicó la misma fuente.

"Las nevadas previstas el jueves son más importantes que las condiciones que perturbaron la competición el martes y que conllevaron los primeros cambios del programa", precisó la Federación Internacional de Esquí (FIS) en un comunicado.

"Anticipándose a ello, los responsables ajustaron el programa para garantizar que la competición pueda desarrollarse en condiciones más favorables y más estables", añadió.

Por ahora, las rondas de clasificación del esquí acrobático halfpipe masculino y femenino, previstas para el jueves en Livigno, se mantienen según los planes previstos.