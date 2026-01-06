La nieve y el hielo interrumpen el tráfico aéreo y ferroviario en Países Bajos

ÁMSTERDAM, 6 ene (Reuters) -

La nieve y el hielo continuaron perturbando el tráfico ferroviario y aéreo en Países Bajos el martes, deteniendo todos los trenes y obligando a cancelar cientos de vuelos.

La compañía ferroviaria neerlandesa NS informó de que ningún tren podría circular hasta al menos las 0900 GMT debido a los problemas causados por la nieve y las temperaturas bajo cero.

En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, la compañía aérea KLM canceló al menos 300 vuelos para el martes, ya que las condiciones meteorológicas paralizaron el tráfico en uno de los principales centros de tránsito de Europa por quinto día consecutivo. (Información de Bart Meijer; edición de Michael Perry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)