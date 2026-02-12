La Niña pasaría a una situación ENSO neutral a principios de 2026: agencia EE. UU.

12 feb (Reuters) - Se espera un 60% de probabilidad de que haya una transición de La Niña a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur, por su sigla en inglés) neutral entre febrero y abril de 2026, y es probable que la nueva condición persista durante el verano del hemisferio norte, informó el jueves el Centro de Predicción Climática (CPC) de Estados Unidos.

"Las anomalías atmosféricas se debilitaron debido a la variabilidad subestacional, pero aún reflejaban aspectos de La Niña. Se observaron anomalías en los vientos del oeste de baja cota sobre el Pacífico ecuatorial occidental, y las anomalías en los vientos del oeste de alta cota continuaron en el Pacífico ecuatorial centro-oriental", añadió el servicio meteorológico estadounidense. (Reportaje de Pablo Sinha en Bangalore.)