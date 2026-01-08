La Niña persiste y se espera una transición a neutral a principios de 2026, agencia de EEUU

8 ene (Reuters) -

La Niña persiste con una transición a condiciones ENSO-neutral probable entre enero y marzo de 2026, con una probabilidad del 75%, dijo el jueves el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC).

"Las anomalías atmosféricas a través del Océano Pacífico tropical se mantuvieron consistentes con La Niña. Durante la mayor parte del mes, las anomalías de los vientos del este estuvieron presentes sobre el Pacífico ecuatorial central, y las anomalías de los vientos del oeste de nivel superior continuaron a través del Pacífico ecuatorial", añadió. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru. Editado en español de Javier López de Lérida)