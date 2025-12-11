La Niña persistiría brevemente antes de transición a ENSO-neutral a principios de 2026: CPC EEUU
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
11 dic (Reuters) - El Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos (CPC) pronosticó el jueves que La Niña persistirá durante los próximos uno o dos meses, con una transición a condiciones de ENSO neutro entre enero y marzo de 2026, con una probabilidad del 68%.
"Incluso después de la transición de las temperaturas superficiales del mar (TSM) del Pacífico ecuatorial a condiciones de ENSO neutro, La Niña todavía puede tener alguna influencia persistente hasta principios de la primavera del hemisferio norte de 2026", añadió el CPC en su actualización mensual. (Reportaje de Anmol Choubey en Bengaluru, editado en español por Juana Casas)
LA NACION
Más leídas
- 1
Por qué China y Rusia parecen haber abandonado a Nicolás Maduro en plena escalada con Estados Unidos
- 2
Javier Santaolalla: cuál es “el mayor peligro de la IA”, la verdad sobre 3I/ATLAS y su postura acerca de Dios
- 3
El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
- 4
Steve Nielsen, jefe de Colapinto en Alpine: “Los dos pilotos han sido mejores que sus coches”