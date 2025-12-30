La niña valenciana rescatada con vida tras el naufragio en Indonesia se encuentra ya en España

VALÈNCIA, 30 dic. 2025 (Europa Press) -

La menor valenciana superviviente del naufragio de una embarcación en Indonesia, rescatada el pasado viernes tras el siniestro junto con su madre, ya se encuentra en España, según han confirmado fuentes de la familia, que piden que se respete su intimidad y la de su entorno "en estos momentos especialmente delicados".

Las familias de los valencianos que aún permanecen desaparecidos tras el naufragio han expresado este martes su "satisfacción" y agradecimiento por el incremento progresivo de los medios humanos y técnicos desplegados en el dispositivo de búsqueda que, a punto de concluir en esta jornada de martes, no ha arrojado resultados relevantes, según han señalado a Europa Press fuentes del entorno.

Asimismo, las familias agradecen tanto la implicación y colaboración de las autoridades locales como también de los voluntarios y de las empresas e instituciones privadas de la zona, que están participando "activamente" en el operativo de búsqueda de los desaparecidos, que señalan que se prolongará entre tres y seis días más a partir de esta fecha.

Tras el siniestro pudieron ser rescatadas con vida de la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y una de sus hijas mientras que figuraban como desaparecidos otros dos de sus hijos, su pareja --el entrenador de fútbol Fernando Martín-- y el hijo menor de este, fruto de una relación anterior. Este lunes las familias confirmaron la localización del cuerpo de la menor de 12 años que viajaba en la embarcación.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.