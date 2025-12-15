LA NACION

La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi está "indispuesta" tras un arresto violento, afirman sus seguidores

La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi ingresó en el hospital dos veces tras haber sido detenida violentamente la semana pasada y no parecía estar bien cuando habló por teléfono desde el lugar en el...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi está "indispuesta" tras un arresto violento, afirman sus seguidores
La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi está "indispuesta" tras un arresto violento, afirman sus seguidores

La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi ingresó en el hospital dos veces tras haber sido detenida violentamente la semana pasada y no parecía estar bien cuando habló por teléfono desde el lugar en el que está arrestada, afirmaron seguidores suyos este lunes.

Mohammadi sufrió "golpes fuertes y repetidos con porras en la cabeza y el cuello" durante su arresto, y cuando llamó por teléfono "su estado físico no era bueno, y parecía indispuesta", indicó su fundación en un comunicado.

Un grupo de la sociedad civil iraní, del que forma parte el reconocido director de cine Jafar Panahi, también exigió la "liberación inmediata e incondicional" de Mohammadi y otros activistas arrestados el viernes.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será la licitación de Tecnópolis, “un dolor de cabeza” para el Gobierno
    1

    Cómo será la licitación de Tecnópolis, el predio que es “un dolor de cabeza” para el Gobierno

  2. Urgencias del mileísmo refulgente
    2

    Urgencias del mileísmo refulgente

  3. Martín Fierro del Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
    3

    Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja

  4. El campeón de La Voz vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones
    4

    El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones

Cargando banners ...