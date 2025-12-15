La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi está "indispuesta" tras un arresto violento, afirman sus seguidores

La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi ingresó en el hospital dos veces tras haber sido detenida violentamente la semana pasada y no parecía estar bien cuando habló por teléfono desde el lugar en el que está arrestada, afirmaron seguidores suyos este lunes.

Mohammadi sufrió "golpes fuertes y repetidos con porras en la cabeza y el cuello" durante su arresto, y cuando llamó por teléfono "su estado físico no era bueno, y parecía indispuesta", indicó su fundación en un comunicado.

Un grupo de la sociedad civil iraní, del que forma parte el reconocido director de cine Jafar Panahi, también exigió la "liberación inmediata e incondicional" de Mohammadi y otros activistas arrestados el viernes.