La Nobel de la Paz Maria Ressa promete luchar contra el cierre de Rappler impuesto por Filipinas

La periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa ha prometido este mi茅rcoles luchar contra el cierre del portal de noticias Rappler impuesto por el Gobierno de Filipinas y ha subrayado que los trabajadores del medio seguir谩n "defendiendo sus derechos" a pesar del acoso de las autoridades estatales.

La Comisi贸n de Bolsa y Valores de Filipinas (PSEC) confirm贸 el martes la decisi贸n emitida en enero de 2018 de revocar los permisos de difusi贸n de este medio de comunicaci贸n, uno de los m谩s cr铆ticos con el Gobierno del todav铆a presidente, Rodrigo Duterte, quien dejar谩 el cargo a finales de junio.

Seg煤n la PSEC Luego, Rappler habr铆a violado las reglas sobre la propiedad de agentes extranjeros en los medios de comunicaci贸n, despu茅s de la participaci贸n de la empresa de inversi贸n Omidyar, contraviniendo as铆 la legislaci贸n filipina, que proh铆be que personas f铆sicas o jur铆dicas posean medios en el pa铆s.

"Seguiremos trabajando (...). Seguiremos el proceso legal. Continuaremos defendiendo nuestros derechos", ha remarcado Ressa a trav茅s de una videoconferencia desde Haw谩i, donde se encuentra para asistir a un evento.

"No vamos a renunciar voluntariamente a nuestros derechos. Y no deber铆amos porque si renuncias a tus derechos, nunca los volver谩s a tener", ha dicho Ressa. Por su parte, el abogado de Rappler, Francis Lim, ha asegurado que "no es el fin del mundo" y que la decisi贸n de la PSEC todav铆a se puede recurrir.

Rappler ha estado informando ampliamente sobre la pol茅mica pol铆tica antidrogas de Duterte, la cual ha sido cuestionada tanto dentro como fuera del pa铆s por los m茅todos utilizados. Desde que diera comienzo en 2016, m谩s de 7.000 personas han muerto como consecuencia de la represi贸n indiscriminada.

Ressa recibi贸 el Premio Nobel de la Paz en 2021 por sus "esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresi贸n" como editora jefe de Rappler desde 2012.

La decisi贸n de la PSEC fue anunciada en v铆speras de la toma de posesi贸n este jueves del nuevo presidente de Filipinas, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr, hijo del difunto dictador del mismo nombre. El nuevo mandatario ha generado cierta preocupaci贸n entre los medios de comunicaci贸n y la sociedad civil, que temen que repita las mismas pol铆ticas represivas de su padre.