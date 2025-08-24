La NOC libia acogerá foro conjunto sobre energía con EEUU para impulsar inversión en crudo y gas

El CAIRO, 24 ago (Reuters) - La Corporación Nacional del Petróleo de Libia (NOC, por sus siglas en inglés) afirmó el domingo que pronto acogerá un foro energético junto a Estados Unidos destinado a impulsar las asociaciones y la inversión en el sector del crudo y el gas natural del país norteafricano.

Libia es uno de los mayores productores de petróleo de África, pero el bombeo se ha visto interrumpido en repetidas ocasiones en la caótica década transcurrida desde 2014, cuando el país se dividió entre autoridades rivales del este y el oeste tras el levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó a Muamar Gadafi.

El evento, para el que aún no se ha fijado fecha, se celebrará en colaboración con la empresa estadounidense Freedom First y contará con la presencia de representantes de las principales firmas energéticas estadounidenses junto con inversores y funcionarios libios, según un comunicado de la NOC.

La NOC firmó recientemente un memorando de entendimiento con el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil tras una década de inactividad en Libia por motivos de seguridad.

