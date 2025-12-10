¡La nonna tenía razón! La cocina italiana se hace sitio en el patrimonio cultural de la Unesco

Por Tanvi Mehta

NUEVA DELHI, 10 dic (Reuters) - La Unesco reconoció el miércoles la cocina nacional italiana como "patrimonio cultural inmaterial", un reconocimiento oficial a una tradición culinaria transmitida de generación en generación que Italia espera que impulse el turismo.

La votación de un panel de la Unesco reunido en Nueva Delhi culminó un proceso que Italia inició en 2023. El Gobierno presentó la cultura gastronómica del país como un ritual social que une a familias y comunidades y que va mucho más allá de la pizza, la pasta y el risotto.

La vigesimoquinta reunión del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), celebrada en el Fuerte Rojo de Delhi (siglo XVII), también incluyó en su lista tradiciones como el festival hindú de Diwali y la cultura de la piscina en Islandia.

En una suculenta declaración en apoyo de la candidatura italiana, el Gobierno describió una cocina diversa que es un microcosmos de diferentes culturas, desde el ossobuco lombardo (jarrete de ternera estofado con gremolata) hasta las orecchiette con cime di rapa (pasta en forma de oreja con hojas de nabo) de Apulia.

"Se trata de una distinción que sólo puede enorgullecernos", declaró el miércoles la primera ministra, Giorgia Meloni. "Nos proporciona una poderosa herramienta para mejorar aún más nuestros productos y protegerlos de forma más eficaz de las imitaciones y la competencia desleal".

Los grupos del sector estiman que el reconocimiento de la Unesco podría impulsar el turismo hasta un 8% en dos años, añadiendo 18 millones de pernoctaciones.

La cocina italiana se une a un menú mundial en la lista del patrimonio cultural inmaterial.

A ella se suman la alta cocina francesa que celebra domingos y fiestas; la mexicana en honor a los ritos religiosos de una minoría étnica; la técnica de fermentación del kimchi coreano y la cocina Washoku japonesa.

(Editado en español por Carlos Serrano)