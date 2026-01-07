La noruega Equinor no planea volver a Venezuela, dice su presidente ejecutivo

OSLO, 7 ene (Reuters) - Equinor no planea volver a Venezuela, tras abandonar el país a principios de esta década, dijo el miércoles a Reuters el presidente ejecutivo de la compañía noruega de petróleo y gas.

"Por el momento, eso no está sobre la mesa", dijo Anders Opedal al margen de una conferencia de negocios. "Nos retiramos de Venezuela porque queríamos reasignar capital".

Aumentar la producción de crudo de Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, es uno de los principales objetivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que las fuerzas estadounidenses capturaron el sábado al líder del país, Nicolás Maduro.

Equinor entró en la industria del petróleo y el gas de Venezuela a mediados de la década de 1990, invirtiendo miles de millones de dólares en tierra y mar e identificando al país como una parte central de su operación, pero finalmente se retiró después de unos 25 años.

Donald Trump planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras a finales de esta semana para discutir formas de reactivar el maltrecho sector petrolero de Venezuela, según han declarado tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Opedal, de Equinor, dijo que la reconstrucción de la industria petrolera de Venezuela para extraer más del petróleo pesado del país exigirá una enorme inversión. (Reporte de Nora Buli, Editado en Español por Ricardo Figueroa)