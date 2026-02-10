La noruega Equinor planea un fuerte aumento de producción internacional de petróleo y gas para 2030

Por Nerijus Adomaitis

OSLO, 10 feb (Reuters) - La cartera internacional de petróleo y gas de Equinor volverá a crecer en los próximos años, ya que el grupo energético noruego tiene como objetivo aumentar considerablemente su producción fuera del país para 2030, dijo a Reuters su director de operaciones en el extranjero.

Tras la reciente desinversión de activos terrestres en Argentina, Equinor produce ahora petróleo y gas en siete países fuera de Noruega, frente a los doce de 2019.

Si bien se espera que la producción nacional se mantenga estable, Equinor pretende aumentar la producción petrolera en el extranjero a más de 900.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boed) para 2030, desde los aproximadamente 730.000 boed de 2025, lo que supone un aumento de al menos el 23%.

"Hemos desinvertido en activos más maduros que estaban empezando a declinar (...) y, a pesar de toda la desinversión, seguimos viendo un crecimiento hasta los 900.000 barriles", dijo Philippe Mathieu.

El crecimiento previsto se sustenta en los proyectos Bacalhau y Raia de la empresa en Brasil, el proyecto Sparta, operado por Shell, en el Golfo de Estados Unidos, y el aumento de los volúmenes de Adura, su empresa conjunta británica con Shell.

"Nuestro principal objetivo en Estados Unidos y Brasil es hacer crecer la cartera de forma orgánica", afirmó Mathieu.

Bacalhau, que comenzó a producir en octubre, está aumentando su producción hasta alcanzar los 220.000 barriles de petróleo al día en la segunda mitad de 2026. Raia tiene previsto comenzar a producir en 2028.

Equinor también se acerca a un hito de inversión para Bay du Nord, uno de los proyectos petroleros más grandes previstos en Canadá, a 500 km de la costa en el Atlántico Norte.

"Estamos a pocas semanas de la Decision Gate 2 (...) cuando empezaremos a invertir grandes cantidades de dinero", afirmó Mathieu, refiriéndose a la aprobación del concepto de desarrollo.

Los costos del proyecto se han reducido gracias a un desarrollo por fases, que inicialmente tenía como objetivo más de 400 millones de barriles de petróleo, añadió.

Equinor ha reanudado las conversaciones con el Gobierno de Tanzania sobre su proyecto de GNL, pero la empresa también debe sopesar los riesgos políticos tras la violencia postelectoral del año pasado en el país africano, afirmó Mathieu.

Más allá de 2030, Equinor se está posicionando para nuevas exploraciones en Brasil, Angola y la costa estadounidense del Golfo de México, al tiempo que evalúa nuevas áreas potenciales, dijo Mathieu.

"No va a ser una locura, va a ser muy específico. Son los sospechosos habituales: el Mediterráneo oriental, Namibia", dijo Mathieu.

(Reporte de Nerijus Adomaitis. Edición de Terje Solsvik y David Goodman.)