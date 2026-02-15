La noruega Stroem firma el doblete en saltos de esquí con el oro en gran trampolín

La noruega Anna Odine Stroem logró el doblete individual en saltos de esquí al ganar el oro en gran trampolín de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina este domingo en Predazzo, tras haber conquistado el título en trampolín pequeño.

Con 284,8 puntos, Stroem, de 27 años, superó a su compatriota Eirin Maria Kvandal (282,7 pts), por lo que ambas ofrecieron a su selección un doblete en esta competición.

Las escandinavas, además, habían conquistado la plata en la prueba por equipos mixtos.

La gran favorita, la eslovena Nika Prevc (271,5 pts), tuvo que conformarse con el bronce en gran trampolín después de haber vivido ya una decepción en trampolín pequeño con la medalla de plata.

El concurso de gran trampolín femenino debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en esta edición de Milán-Cortina.