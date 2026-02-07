La noruega Stroem sorprende con oro en salto de esquí en trampolín pequeño

Sorpresa en la primera prueba de los saltos de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: la gran favorita eslovena Nika Prevc se vio relegada este sábado a la plata, detrás de la noruega Anna Odine Stroem, en la prueba de trampolín pequeño.

Stroem, de 27 años, acumuló 267,3 puntos, mientras que Prevc se quedó con 266,2 puntos y el bronce fue para la japonesa Nozomi Maruyama (261,8).

Prevc afrontaba esta prueba como clara favorita, después de hacer doblete de títulos mundiales el año pasado en Trondheim (Noruega) y dominar esta temporada con autoridad la general de la Copa del Mundo, donde fue la campeona ya los dos años anteriores.

La joven eslovena de 20 años no ocultaba su decepción por la medalla de plata y tiene ahora la oportunidad de sacarse la espina con la prueba de trampolín grande, que se estrena en el programa olímpico en su categoría femenina en esta edición.

Eslovenia pierde así la corona en la prueba, después del éxito de Ursa Bogataj hace cuatro años en Pekín 2022.

Stroem había sido bronce en los Mundiales de 2023 y 2025.