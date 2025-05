La nueva campaña de kate spade new york, protagonizada por Ice Spice y Charli D’Amelio, rinde homenaje a las amistades auténticas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2025--

kate spade new york presenta hoy su campaña global de marca primavera/verano 2025, llamada “To The Ones Who Carry Us”(A quienes nos sostienen), protagonizada por la artista nominada a los Grammy, Ice Spice, y la bailarina y multifacética estrella de las redes sociales, Charli D’Amelio. Con una audaz campaña estacional que adopta una estética fresca para conectar con el público más joven, la marca celebra el papel universal que desempeña la amistad en la vida de todas las mujeres a través de creativas escenas que le aportan una energía moderna y cercana.

«Esta campaña es una emocionante carta de amor a esas amistades que marcan nuestra vida», expresó Eva Erdmann, directora ejecutiva y presidenta de kate spade new york. «Desde que me uní a la marca, hemos estado buscando una manera auténtica y significativa de llegar a una audiencia más joven. En un mundo donde lo digital muchas veces nos aleja de las conexiones reales, los lazos profundos de amistad se vuelven, más que nunca, una herramienta indispensable. La nueva campaña de kate spade new york rinde homenaje a esas amistades incondicionales: las que siempre están, nos brindan su apoyo y alegran nuestros días. Como alguna vez dijo Kate Spade: “Una buena amiga es como el bolso perfecto: está siempre a tu lado, levantándote el ánimo y haciendo que cada aventura sea un poco más fabulosa”».

Protagonizada por Ice Spice, conocida por su autenticidad, y Charli D'Amelio, celebrada por su gran llegada al público, la última campaña de kate spade new york tiene como protagonista al bolso de hombro Deco Chain Shoulder Bag en dos nuevos colores de temporada. Ambientada en el dinamismo del paisaje urbano, la campaña refleja la energía de la vida de la Generación Z, audaz y vertiginosa, y de las amistades que están presentes en todo momento. En el centro de la historia está Deco: un básico versátil que se adapta al día y a la noche, a lo informal y a lo sofisticado, y demuestra que un bolso lo puede todo. Desde quienes dan ánimos tras una ruptura hasta quienes mantienen unido al grupo, la campaña celebra a quienes acompañan, marcan la diferencia y hacen que cada momento valga la pena.

Erdmann agregó:«Celebramos las múltiples facetas de la amistad, honrando esas cualidades únicas que hacen que cada grupo sea especial. Al igual que quienes nos sostienen, el bolso Deco de kate spade new york ocupa un lugar central: símbolo de simplicidad, funcionalidad y versatilidad, es el compañero perfecto para cada momento de nuestra vida».

«Crecí en Nueva York y siempre fui fan de kate spade y sus icónicos diseños. Esta campaña me entusiasmó porque tiene que ver con celebrar la amistad», expresa Ice Spice. «Mis amigas lo son todo para mí y me mantienen con los pies en la tierra, especialmente mi hermana y mis primas. Son a quienes llamo cuando extraño mi hogar, cuando estoy muy contenta o simplemente necesito recordar quién soy y de dónde vengo».

«Colaborar con kate spade new york me pone muy contenta», cuenta, por su parte, Charli D’Amelio. «Soy fanática de la marca desde hace años, sobre todo porque sus diseños modernos me permiten expresar mi estilo personal. Me parece genial que esta campaña celebre el poder de la amistad y la alegría que nos trae. Me hace pensar en esas amistades de toda la vida, que empezaron en la infancia y con las que crecí, fui a la escuela y a la misma compañía de danza, o en las nuevas amistades que he conocido gracias a mi trabajo o a haberme mudado a nuevas ciudades. Estoy profundamente agradecida por la maravillosa oportunidad de haber forjado nuevas amistades con personas increíbles a lo largo del camino».

El bolso Deco se lleva todo el protagonismo esta temporada, reinventado en impactantes colores en tendencia esta primavera-verano: Blue Multi Denim, Jungle Vine, Pistachio, Sweet Cream y Apricot Cream. Como una expresión moderna del ADN del estilo de kate spade, Deco combina líneas simples y un formato minimalista con un aspecto sofisticado que va con todo. Está pensado para la mujer que lleva mucho más que lo esencial: lleva su mundo y, muchas veces, también el de los demás.

La colección primavera-verano 2025 ya está disponible tanto en tiendas como online, y se lanzarán nuevos modelos durante toda la temporada. La campaña será presentada de manera oficial en los canales de kate spade new york a partir del 30 de abril.

Dirección: Henry Scholfield

Fotografía: Micaiah Carter

Estrategia creativa: Mandai Loop

Agencia creativa: Marcel

Estilismo: Emmanuelle Youchnowski

Producción: Olivier Dubocage

Diseño de producción: Mark Connell

Música : Laurent Cuenca, Fiesta Piñata, BMG Production Music France

Peinado: Jacob Aaron Dillon (Ice Spice), Laura Polko (Charli), Cheryl Marks

Maquillaje: Luz Alicia Giraldo Nogues (Ice Spice), Liv Madorma (Charli), Stella Tzanidakis

Manicuría: Brittney Boyce (Charli)

Desde su lanzamiento en 1993 con una colección de seis bolsos esenciales, Kate Spade New York siempre se ha destacado por el color, el ingenio, el optimismo y la feminidad. Hoy en día, es una marca global que representa un estilo de vida caracterizado por la alegría, y diseña colecciones estacionales de bolsos, indumentaria ready-to-wear, joyas, calzado, regalos, decoración para el hogar y mucho más. Conocida por su valiosa herencia y un ADN de marca único, Kate Spade New York ofrece un punto de vista distintivo y celebra a las comunidades de mujeres de todo el mundo que llevan un estilo de vida perfectamente imperfecto. Kate Spade New York forma parte de Tapestry.

