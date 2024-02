Madrid--(business wire)--feb. 15, 2024--

Arvin Goods, la marca de ropa responsable con sede en Seattle, ha anunciado el lanzamiento de su última colección de calcetines, elaborados con fibra de algodón reciclado Recover™. Desde su lanzamiento en 2019, la empresa ha liderado la moda sostenible y es una de las pocas marcas del mercado que utiliza materiales reciclados en toda su colección.

El lanzamiento más reciente consiste en calcetines de tripulación fabricados con un 79 % de materiales reciclados, con un 43 % de poliéster reciclado y un 36 % de fibra de algodón reciclado Recover. La fibra reciclada patentada Recover es una de las fibras de menor impacto disponibles en el mercado, lo que reduce de forma significativa la huella de carbono y de agua de la cadena de suministro textil. La fabricación de un solo par de calcetines Arvin Goods hechos con un 36 % de fibra Recover ahorra hasta 68 litros de agua en comparación con un par hecho con algodón convencional.

Boris Mercier, vicepresidente senior de marketing de Recover, ha dicho: «Nuestro trabajo en curso con Arvin Goods nació de un sentimiento compartido sobre la importancia de la moda circular que nunca sacrifica la calidad, el tacto o el estilo. Como marca ingrediente de referencia en algodón reciclado, nuestro objetivo es educar a los consumidores para que tomen decisiones más conscientes y acelerar la adopción de iniciativas sostenibles en las prendas informales».

La responsabilidad es la base del enfoque de Arvin en el diseño, la fabricación y la distribución de cada par de calcetines. Además de utilizar materiales reciclados de bajo impacto, también se ha dado prioridad a la responsabilidad en la cadena de valor. Gracias a la colaboración estratégica de Recover con Ferre Yarns, con sede local en Alicante (España), también se ha podido reducir al mínimo el impacto del transporte.

Dustin Winegardner, socio director de Arvin Goods, ha comentado: «Llevamos trabajando conRecover™y con hilos Ferre desde que se creó Arvin Goods. Hacerlo oficial de esta manera y estampar la R en nuestros productos es un paso emocionante para nuestra marca. Poder conseguir materiales en España, y fabricar cerca, en Portugal, nos hace avanzar en nuestra misión de ofrecer Los básicos más limpios del planeta».

Paqui Ferre, directora comercial y de marketing de Ferre, también ha comentado: «Ferre lleva trabajando con Arvin Goods desde sus comienzos. En un claro compromiso con la sostenibilidad, Arvin fabrica productos utilizando nuestro hilo más icónico, FBlue. De acuerdo con nuestra visión de marca, los hilos FBLUE 100 % reciclados ofrecen la combinación perfecta de circularidad, rendimiento y precisión de color. Una mezcla con algodón reciclado Recover que responde a la necesidad mundial de utilizar hilos de origen sostenible y, al mismo tiempo, proporciona colores inspiradores para los productos de Arvin Goods».

La nueva colección no solo refleja el espíritu sostenible de Arvin Goods, sino que también ofrece a los clientes una opción elegante y cómoda para el día a día. La marca sigue definiendo un nuevo estándar para la moda de bajo impacto, animando a los consumidores a tomar decisiones conscientes que tengan un impacto positivo en el planeta.

La colección de fibra reciclada de Arvin Goods está disponible a partir de 12 $ y se puede comprar a través de su sitio web.

Más información sobre la colaboración aquí.

Acerca de Arvin Goods

Arvin Goods, fundada en 2019, se ha propuesto ayudar a mejorar una industria sucia. Gracias al uso de materiales básicos reciclados y minimizando el movimiento de materiales en la fabricación, están reduciendo el impacto de una de las industrias más consumidas del mundo. Bases.

Arvin Goods fabrica productos cómodos y modernos que, además, son los calcetines de menor impacto del mercado. Arvin Goods tiene su sede en Seattle (Washington, EE. UU.).

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa puntera en la ciencia de los materiales y productor mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y alta calidad y de mezclas de fibras de algodón a escala. Sus productos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente y a precios competitivos, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para lograr una moda circular para todos. Como empresa familiar de cuarta generación, y respaldada por una reciente inversión de STORY3 Capital y Goldman Sachs, Recover™ tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente, así como asociarse con marcas y minoristas y otros agentes de cambio para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria.

Acerca de Ferre

Ferre es una empresa familiar de cuarta generación que lleva más de 75 años innovando en la fabricación de hilos reciclados de alta calidad. Nuestra fábrica de hilatura se encuentra en Banyeres de Mariola (Alicante), España, y la empresa, fundada en 1947, lleva innovando el proceso de hilado de algodón reciclado desde entonces.

Trabajamos a diario para mejorar nuestros productos y ayudar a nuestros clientes a maximizar todo el potencial de nuestros hilos de bajo impacto, siempre con el objetivo de hacer más con menos. Los hilos de Ferre destacan por su calidad y por sus productos de bajo impacto, aportando colores precisos y atractivos a la cadena de valor de la moda sostenible.

