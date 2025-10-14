La nueva cosecha de soja de Brasil alcanzará la cifra récord de 178 millones de toneladas - Conab

SAO PAULO, 14 oct (Reuters) - Los agricultores brasileños cosecharían un récord de 177,64 millones de toneladas métricas de soja en la temporada 2025/26, prácticamente lo mismo que lo previsto el mes pasado, pero alrededor de 6 millones de toneladas más que el año anterior, dijo el martes la agencia de cultivos Conab.

Conab citó un aumento previsto del 3,6% en el tamaño de la superficie sembrada con la oleaginosa, a 49 millones de hectáreas (121,081 millones de acres), y señaló que las exportaciones brasileñas pueden superar los 112 millones de toneladas en la nueva campaña comercial, ya que se espera que Estados Unidos reduzca sus propias exportaciones de soja. (Reporte de Ana Mano; Editado en español por Ricardo Figueroa)