La nueva era de la F1 exige otro estilo de manejo. Los '4 Grandes' buscan ganar en Australia

Salidas caóticas, adelantamientos complicados, levantar el pie del acelerador en las rectas. La nueva era de reglamentos de la Fórmula 1 podría sacudir la serie de maneras inesperadas cuando la temporada comience con el Gran Premio de Australia la próxima semana.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, los dos pilotos más exitosos de la parrilla, fueron críticos durante las pruebas de los monoplazas cuyos sistemas híbridos eléctricos fomentan estilos de conducción inusuales y hacen que las carreras sean más estratégicas.

El tetracampeón Verstappen calificó los autos de “nada divertidos” y sugirió que podrían ser un factor al considerar el retiro, mientras que el siete veces campeón Hamilton planteó que las reglas son demasiado complejas para que los aficionados las entiendan.

Es una temporada crucial para la F1, que se expandió rápidamente durante la última década al poner en primer plano las personalidades de los pilotos y no centrarse en el detalle tecnológico.

Stefano Domenicali, el director ejecutivo de la F1, defendió los cambios.

"Necesitamos mantener la calma. Como siempre, cuando sucede algo con nuevas regulaciones, siempre existe la duda de que todo esté mal”, dijo durante las pruebas en Bahréin.

A pesar de los grandes cambios, los cuatro mejores equipos siguen siendo los mismos después de que Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull mostraran potencial en las pruebas.

Los ‘cuatro grandes’ en 2026

Los “cuatro grandes”, como los llama el jefe de McLaren, Zak Brown, parecen en términos generales similares en ritmo. Mercedes y Ferrari quizás mostraron una ligera ventaja en las simulaciones de carrera durante las pruebas.

En la prueba final, Ferrari presentó un alerón trasero que se voltea hacia abajo para ganar velocidad en recta y un innovador mini alerón detrás del escape. También destacó como el más rápido en las prácticas de salida, después de que otros equipos, especialmente Mercedes, fueran lentos al arrancar.

Los rivales han elogiado a Red Bull por dominar la tecnología de potencia eléctrica, mientras que el campeón Lando Norris y Oscar Piastri parecen de nuevo consistentemente fuertes para McLaren, que utiliza un motor Mercedes.

La combinación de potencia y fiabilidad de Mercedes podría convertir a George Russell en un verdadero aspirante al campeonato. Hay atención adicional sobre el motor de Mercedes, que fue rápido en las pruebas tras semanas de especulaciones de rivales sobre su legalidad. Mercedes afirma que el diseño es perfectamente legal.

Algunos equipos sacrificaron la temporada 2025 para buscar grandes ganancias en 2026. No ha funcionado.

Incluso con el diseñador estrella Adrian Newey al mando, Aston Martin llegó tarde a las pruebas, fue poco fiable y a menudo más lento que el nuevo equipo Cadillac. Williams y Alpine también han tenido dificultades, pero Haas podría estar en condiciones de desafiar a los equipos punteros.

Compromiso para optimizar

El impulso de la FIA para un reparto 50-50 entre la potencia del motor y la de la tecnología híbrida eléctrica significa que conducir en 2026 se trata de compromiso.

Los pilotos, en las pruebas de pretemporada, estaban revolucionando el motor con fuerza en la parrilla para una salida rápida, levantando el pie del acelerador en las rectas para cargar la batería a bordo y reduciendo de manera agresiva hasta primera marcha en las curvas. La FIA podría intervenir para ajustar el reglamento si las primeras carreras plantean escenarios extraños.

Las salidas detenidas desde la parrilla requirieron un procedimiento complicado en las pruebas porque el sistema híbrido no entra en acción hasta los 50 km/h (31 mph). Tras algunas prácticas de salida lentas, se hicieron ajustes al procedimiento, pero eso quizá no detenga a Ferrari, que identificó el problema temprano y diseñó su motor para ser rápido al arrancar. Hamilton ofreció uno de los momentos más llamativos de la pretemporada al pasar como un misil a cuatro autos en una práctica de salida en Bahréin la semana pasada.

Las salidas rápidas podrían ser aún más importantes si adelantar es tan difícil como sospechan algunos pilotos. Prepárese para oír que los autos de 2026 están “faltos de energía” en ciertos circuitos, incluido Australia, que no tiene tantas zonas de frenada fuerte donde la batería pueda cargarse.

Si los autos no pueden aprovechar plenamente el sistema híbrido, el nuevo “modo de adelantamiento” con potencia extra podría ser un desperdicio de energía limitada si necesita varias vueltas para alcanzar la carga completa y aun así deja al auto que adelanta como un blanco fácil después.

Debut de Cadillac

Hay un equipo nuevo, un equipo con nuevo nombre, una pista nueva y un nuevo difusor en Estados Unidos.

Cadillac se suma como el undécimo equipo con los veteranos pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pero enfrenta un año de aprendizaje después de ser consistentemente lento en la pretemporada. Incluso el anuncio del Super Bowl que reveló su llamativa decoración asimétrica en blanco y negro se topó con problemas en forma de una demanda del director de Hollywood Michael Bay.

Sauber ahora es Audi tras una adquisición por parte del fabricante alemán, que está produciendo sus propios motores.

El Gran Premio de España deja Barcelona después de 35 años para mudarse a un nuevo circuito urbano en Madrid. La segunda carrera de Italia en Imola deja su lugar y Barcelona se mantiene como el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Apple, cuyo estudio ayudó a realizar la película “F1” del año pasado, asume los derechos de transmisión en Estados Unidos tras el fin del contrato de ESPN.

